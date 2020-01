Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Fjordbold fuldendte ikke vildt comeback Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Fjordbold fuldendte ikke vildt comeback

Fra 0-4 til 5-4 foran mere end 250 mennesker i Hundested, hvor det dog endte 5-5 på en scoring på straffespark to minutter før tid.

Sport Frederiksborg Amts Avis - 26. januar 2020 kl. 19:22 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var så tæt på, at Fjordbold kunne tage en sejr på 5-4 over Brøndby, efter de havde været bagud 4-0 fem minutter inde i 2. halvleg. Men et straffespark dømt to minutter før tid gjorde, at Brøndby tog et point med hjem fra Hundestedhallen, hvor over 250 mennesker var mødt frem for at se futsal.

Resultatet viste sig ikke at tælle noget som helst, da Fjordbolds nærmeste konkurrenter tabte til Los Amigos fra Ledøje-Smørum, og derfor endte Fjordbold som nummer to i grundspillet, og det giver hjemmebane i første kamp af maksimalt fem kampe i kvartfinaleserien, der begynder i weekenden 8.-9. februar.

I søndagens kamp i Hundested var der ikke meget tempo over hjemmeholdet i de første 20 minutter, hvor holdet var en smule heldige med at gå til pause med 0-0. Hvis der skulle have været scoret i 1. halvleg, så kunne hjemmeholdet godt have sat et mål ind, men de kom til gengæld i 2. halvleg.

Den var ikke mere end et miut gammel, før Fjordbolds Nicolai Jægergaard havde sidste fod på bolden, inden den trillede ind i eget mål. Der gik ikke mere end 13 sekunder, så havde Brøndbys Casper Flyvholm opsnappet bolden og sendt den ind bag Dennis Carlsson i Fjordbold-målet.

Futsalligaen Fjordbold-Brøndby 5-5 (0-0)

Mål: 0-1: Nicolai Jægergaard, selvmål (22), 0-2: Casper Flyvholm (22), 0-3: Nickolai BK (23), 0-4: Wandifa Danpha (25), 1-4: Brian Mengel (26), 2-4: Lars Bonde (31), 3-4: Lars Bonde (33), 4-4: Brian Mengel (33), 5-4: Brian Mengel (38), 5-5: Mike Larsen.

Advarsler: Lars Bonde (26), Fjordbold, Casper Flyvholm (26), Brøndby, Dennis Carlsson (38), Fjordbold.

Tilskuere: 255

Det blev også 3-0 og 4-0 til udeholdet, inden Fjordbold for alvor vågnede. Brian Mengel og Lars Bonde førte an målmæssigt i comebacket, da førstnævnte scorede tre gange og Bonde sendte to ind.

Det fik også tilskuerne til at vågne mere op, men lige lidt hjalp det altså. Målmand Dennis Carlsson gled ud i en Brøndbyspiller i feltet, og det takserede den ene dommer til et straffespark, som Mike Larsen udnyttede.

Kvartfinaler mod København Nu er grundspillet slut, og Fjordbold endte som nummer to efter Gentofte. Fjordbold skal nu spille bedst af fem kampe mod rækkens nummer tre - København - om at komme i semifinalen, der bliver spillet mod et af holdene fra vestrækken.

Fjordbold har slået København i begge kampe i denne sæson, men de skal ikke have så mareridstagtige fem miutter, som de havde i dag mod Brøndby, for så bliver det alt for svært.

Den første kvartfinale bliver spillet i weekenden 8.-9. februar, hvor Fjordbold starter på hjemmebane.