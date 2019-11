Hillerød-spilleren Peter Rosenmeier (tv) er udtaget til PL, mens Jonathan Groth er udtaget til OL. Pressefoto

Batmand fra Hillerød udtaget til de Paralympiske Lege

Sport - 22. november 2019 Af Mads Hussing

Bordtennisspillerne Peter Rosenmeier og Jonathan Groth er klar til henholdsvis OL og PL. For første gang udtages en OL- og PL-atlet samtidig til OL og PL af Danmarks Olympiske Komité.

Den ene har vundet alt, hvad der vindes kan inden for parabordtennis. Den anden er en fremadstormende international bordtennisstjerne, som senest var i finalen ved European Games i Minsk 2019. Og nu er de begge - Peter Rosenmeier og Jonathan Groth - udtaget til henholdsvis PL og OL i Tokyo 2020.

- Jeg glæder mig selvfølgelig rigtig meget til PL i Tokyo. De Paralympiske Lege Rio i 2016 var en stor oplevelse, men jeg er også sikker på, at det bliver et godt og specielt PL i Tokyo. Og så er det rigtig godt, at vi er repræsenteret ved både OL og PL i bordtennis. Det er godt for Bordtennis Danmark, siger den forsvarende PL-guldvinder i parabordtennis Peter Rosenmeier ifølge en pressemeddelelse fra DIF og Team Danmark.

Hillerød-spilleren bakkes op af kollegaen Jonathan Groth, som skal i ilden ved OL i Tokyo 2020 få uger før Peter Rosenmeier ved PL.

- Det, at vi begge ved, at vi nu er udtaget til Tokyo, er en utrolig god følelse, og det er super fint med sådan en dobbeltudtagelse her. Det betyder, at vi kan hjælpe og støtte hinanden de kommende måneder frem mod OL og PL, siger Jonathan Groth, der nåede tredje runde ved sidste OL i Rio 2016.

Fælles udtagelse

Når de danske atleter kæmper om medaljer ved OL og PL er det for første gang DIF, som er Danmarks Olympiske Komité, der har det samlede ansvar og står for organisationen af den danske deltagelse ved både OL og PL. Det betyder blandt andet, at det er DIF, der fastsætter udtagelseskrav, er udtagelseskomité og sammensætter OL og PL-staben.

- Udtagelsen af Jonathan Groth til OL og Peter Rosenmeier til PL er historisk. Det er første gang nogensinde, at en OL- og PL-atlet udtages samtidig, og det markerer den fælles front, vi kører i den olympiske og paralympiske kampagne frem mod Tokyo 2020. Rent sportsligt er det to ualmindeligt dygtige bordtennisspillere, som nu er klar til Tokyo 2020, og vi ser frem til at se dem kæmpe mod den absolutte verdenselite i bordtennis ved henholdsvis PL og OL, siger Søren Simonsen, der er DIF's OL Chef de Mission.

- Dansk bordtennis kæmper mod nogle meget stærke nationer, og derfor er der i den grad grund til at glæde sig over, at Danmark kan sende to stærke kort til Tokyo. Jonathan Groth har gennem en årrække udviklet sig rigtig flot, og med Peter Rosenmeiers medaljehistorik in mente bliver det utroligt spændende at følge dem til henholdsvis OL og PL," siger Team Danmarks direktør Lone Hansen.