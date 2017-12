Patrick Mtiliga stopper karrieren efter søndagens kamp mod Hobro.

Vil huskes for mere end to ting

Sport FAA - 09. december 2017 kl. 10:11 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal gøre sig umage og lede længe for at finde en person, der kan eller vil sige noget grimt om Patrick Mtiliga. FC Nordsjællands afgående anfører er ganske enkelt afholdt af alle - især i FC Nordsjælland, hvor han har haft en stor betydning både på og uden for banen.

Men sådan var det ikke tilbage i 2012, hvor mange havde en anden mening om Mtiliga, der var udtaget til A-landsholdet, hvor han trods en lang karriere i udlandet kun har spillet seks gange. Efter 1-3-nederlaget til Italien i EM-kvalifikationen lød beskeden fra landstræner Morten Olsen, at Mtiliga havde spillet sin sidste landskamp.

- Jeg har været i fodbold i 40 år, og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende, lød det fra landstræneren, efter Mtiliga havde sagt, at han ikke var klar til at spille.

Han følte sig ganske enkelt dårligt behandlet, da Simon Poulsen - trods en lang skadespause op til - var blevet indkaldt til kampen og overhalede Patrick Mtiliga i kampen om at starte inde - altså lige indtil Simon Poulsen så alligevel ikke kunne spille. Så skulle Olsen bruge Mtiliga og bad ham om at varme op. Svaret fra Mtiliga var, at det var han ikke klar til.

Så FCN-spilleren kom ikke i kamp for landsholdet igen, og »afbuddet« kort før kampstart blev landsdækkende nyheder. Alle vidste pludselig, hvem Patrick Mtiliga var.

I dag ærgrer det hele Mtiliga.

- Det var en dårlig situation for både DBU, Morten Olsen og mig. Der var vel ingen, der fik noget positivt ud af det. Men jeg prøver at bruge det positivt som noget, jeg har lært noget af, siger Patrick Mtiliga, der ikke har hørt fra DBU, efter han kom hjem fra den landsholdssamling.

- Nej, der har ikke været nogen, der har sagt noget. Jeg tror, at folk har haft deres egne meninger om det, og nogle synes måske, at jeg har været en idiot, mens andre syntes, jeg gjorde det rigtigt, siger Mtiliga, der jævnligt har måtte snakke om episoden.

- Jeg er hele tiden stødt på det. Jeg har også altid været meget åben omkring det. Der er flere detaljer i historien, som man ikke kan få ud til alle, men nogle gange har jeg også sagt fra, fordi der er netop er så mange detaljer i det, så det vil tage meget lang tid at fortælle det hele, siger anføreren.

Men en ting ligger ham dog på sinde og har drevet ham videre i arbejdet på og uden for banen i FC Nordsjælland - og nu også som spillerrådgiver, når den aktive karriere er slut.

- Det kan godt være lidt belastende, at det eneste man bliver husket for er, at man fik brækket næsen af Ronaldo (i en kamp for Malaga, red.) og så det med landsholdet. Det bliver tit taget ud af kontekst, og det er det eneste, jeg kan have et problem med i den forbindelse, siger Mtiliga.

- Jeg har aldrig på noget tidspunkt fortrudt min beslutning og det valg, jeg tog. Men det var en hård periode at komme igennem, fordi man bliver beskrevet som en person, man ikke selv kan genkende.

Det vigtigste for ham har dog været, at de mennesker, der betyder noget for ham, ikke har kunnet genkende det billede af Mtiligas personlighed, som blev fremlagt den gang - at han skulle være egoistisk og ikke tænke på holdets bedste.

- Folk, som kender mig, ved godt, at jeg ikke er sådan. Jeg bekymrer mig ikke om de mennesker, der ikke selv kan se verden i nuancer. Den slags mennesker vil altid være der. Men det rører mig ikke, selv om man gerne vil være de negative tilråb foruden.