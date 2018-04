Gritt Ryder (tv.) spillede over for sine gode veninde fra Stevnsgade, emilie Hesseldal, i DM-finalen. Her er det dog Mathilde Colding-Poulsen, hun prøver at komme forbi.

DM-vinder: Bedste veninde med finale-taber

Sport FAA - 28. april 2018 kl. 18:10 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke bare et slag mellem Hørsholm 79ers og Stevnsgade om det danske mesterskab i basketball. Det var også et slag mellem to veninder, Gritt Ryder fra Hørsholm og Emilie Hesseldal fra Stevnsgade.

Sidstnævnte måtte se sig selv fejle ud i 68-60-nederlaget i den femte og afgørende DM-finale, så Gritt Ryder kunne tillade sig at juble højest af de to.

- Vi er bedste veninder, så der går nok lige et par uger, inden vi skal se hinanden igen. Vi har ikke set hinanden så meget henover finaleserien - det ville nok ikke være for godt. Men jeg er sikker på, hun er glad på mine vegne, siger Hørsholms Gritt Ryder til Frederiksborg Amts Avis.

Efter fem år i USA på college som spiller og assistenttræner vendte hun tilbage i Hørsholm op til denne sæson.

- Det er super, og det var det, jeg sagde, jeg ville, da jeg kom hjem. Så det er jeg simpelthen så glad for, siger Gritt Ryder om mesterskabet - og pokaltitlen fra tidligere på sæsonen.

- Vi har haft en rigtig god sæson, men næste sæson skal vi ikke komme bagud med 20 point hele tiden. Det er overhovedet ikke sjovt.

Undervejs i kampen lavede Stevnsgade et run på 14-0, så Hørsholm var bagud med 20 point.

- Jeg nåede ikke at tænke så meget. For der var kun én vej, og vi skulle have et run. Det sker så hurtigt efter, og vi havde jo gjort det en gang før i finaleserien. Så vi vidste, vi kunne gøre det igen, forklarer Gritt Ryder, der sammen med resten af Hørsholm-holdet svarede igen med 24 point i træk og endte med at vinde.

- Det er super, super fedt. Men jeg har også ondt af Stevnsgade, for denne her skulle de have lukket. Det er to kampe i træk, de lader os komme tilbage i, sagde Gritt Ryder, inden festen og lykønskningerne fortsatte i Hørsholm Hallen.