Vellykket comeback

Allan Mahfoud blev regnet for et af dansk amatørboksnings allerstørste talenter, men en skulderskader har holdt Hillerød-bokseren ude af ringen i 3½ år. Efter to operationer og et par måneders benhård genoptræning gjorde Allan Mahfoud i weekenden et vellykket comeback ved de sjællandske mesterskaber i Vemmelev.