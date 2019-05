Susie Heede-Andersen har også til næste sæson tøjlerne i Værløse for klubbens ligaherrer. Foto: Rudi Dalsgaard

Værløse skal tage næste skridt

Sport FAA - 09. maj 2019 Af Rudi Dalsgaard

Bakken og Horsens IC er i fuld gang med at afgøre det danske mesterskab i mellem sig for tiden, men i Værløse er det i høj grad begyndt at handle om næste sæson.

For efter en comeback-sæson i landets bedste række og en ny strktur med holdene delt i en Pro A og Pro B-række, er træner Susie Heede-Andersen klar til at tage næste skridt med holdet, som hun også skal stå i spidsen for i den kommende sæson.

- Det har været en stor oplevelse, og vi har lært meget. Det ville være mærkeligt ikke at fortsætte. Så vi skal ud og bruge det, vi har lært, siger Susie Heede-Andersen til Frederiksborg Amts Avis og understreger, at hun har nydt at være sammen med spillerne og være med i »et sjovt projekt«.

Det gik nogenlunde som forventet i sæsonen, hvor grundspillet endte med syv sejre i 22 forsøg, mens overmagten fra Bakken som ventet vandt 3-0 i kampen i kvartfinaleserien. Nu handler det om at lægge et lag på og især se, om man ikke kan få taget en skalp på et eller flere af Pro A-holdene i næste sæson. For de syv sejre kom udelukkende mod Pro B-hold.

- Vi var tæt på. Især mod Randers. Men vi skal se, om vi ikke kan få lidt bedre fat i A-holdene og vinde mere mod Pro B-hold, konstaterer Susie Heede-Andersen.

- Jeg synes, vi blev bedre i denne sæson, og det var det primære mål. Man kan altid diskutere - og det har jeg også gjort med mig selv - om vi kunne have gjort noget anderledes i enkelte kampe. Men jeg synes, vi har gjort det som forventet ud fra de præmisser, vi har.

Det handler primært om, at man i Værløse ikke får penge for at spille i klubben. Der skal arbejdes eller studeres ved siden af, og det er et par af de parametre, Susie Heede-Andersen håber, man som klub kan blive bedre til i den kommende sæson.

- Vi har kunnet se, hvad det gør ved os som klub igen at have et ligahold for herrerne, og der er nogle ungdomshold, der har fået noget at se op til. Og så skal vi se, om vi ikke kan gøre det endnu bedre rent organisatorisk omkring de mange kampe, vi spiller, siger Værløse-træneren.

- Der er startet et erhvervesnetværk, og jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne forbedre mulighederne i vores opstart, og så skal vi se, om vi ikke kan finde ud af, hvordan vi kan hjælpe spillerne til en lettere hverdag. Hvad med en madordning eller en anden form for hjælp i hverdagen - alt efter, hvad spillerne har brug for, så det bliver lettere at være basketballspiller i Værløse.

Der skal også bruges nogle spillere til et hold, men her var der rigeligt at vælge mellem, der Susie Heede-Andersen gjorde status med holdet. da sæsonen var slut. For alle gav udtryk for, at de gerne ville fortsætte, og der kommer også et par U19-spillere til.

Dog skal 207 centimeter store Emil Freese-Vilien fra Ganløse en tur på college, hvor destinationen er Valparaiso University i staten Illinois. Mikkel Hauge håber også på at komme af sted på college, men har endnu ikke nogen aftale på plads.

Til gengæld er der rig mulighed for at supplere holdet med udlændinge, da Susie Heede-Andersen bliver bombarderet med henvendelser fra især agenter, der gerne vil have sine spillere afsat.

I forgangne sæson havde Værløse Richard Granberry, der endte med tredjeflest rebounds i ligaen, og guarden Austin Pope, hvis ophold dog blev forkortet, da han fik chancen for at træne med hos et G-league-hold, som er reservehold for holdene i NBA - verdens bedste liga i USA.

- Vi kigger også på mulighederne for udlændinge, og jeg er ligeglad med, hvor de kommer fra, bare de kan hæve træningsniveauet og er nogle gode gutter. Der er derfor, vi tager dem ind, så vi kan træne godt og blive så dygtige som muligt, siger Susie Heede-Andersen.

Om en uges tid begynder spillerne at samles igen til træning, hvor der primært bare spilles kampe, mens spillerne har individuelle mål for opstartsæsonen - især i forhold til fysisk træning. Når august rammer går holdtræningen så i gang igen.

Selv har Susie Heede-Andersen også en travl sommer som landstræner for U18-kvinderne, der skal spille både nordiske og europæiske mesterskaber i henholdsvis Finland og Makedonien.