Ujævn optakt til hård start

Sport FAA - 16. marts 2018 kl. 08:21 Af Rudi Dalsgaard

Et sted lige om hjørnet venter foråret, og det betyder også sæsonstart i 2. division for Hillerød Fodbold. Lørdag spiller slotsbyens drenge den første kamp i kvalifikationsspillet, som i sin essens går ud på at undgå at blev blandt de fire nederste i puljen på 12 hold.

Det har man 16 kampe til at sørge for, men der bliver fart på fra start, for allerede inden for de første godt to uger skal Hillerød spille fire kampe - endda mod hold, der ligger lige omkring dem i stillingen.

- Man skal være godt åndssvag, hvis ikke ens mål i foråret er at overleve i rækken. Men hvis vi skal have et del-mål, så bliver det at komme godt fra start. Vi har Greve på hjemmebane i den første kamp, og så møder vi Lyseng, VSK Århus og Næsby, som lige nu ligger på siden af os eller under os, siger Hillerød-træner Kasper Jørgensen, hvis mandskab ligger nummer 10 i skrivende stund - seks point fra sidstepladsen og syv point fra førstepladsen.

Der venter dog alt andet lige en svær opgave for Hillerød-holdet, som havde et hårdt efterår. Afslutningen viste dog, at man efterhånden var begyndt at kunne bide skeer med de store klubber og havde lært af de første runders fejl.

Længere opstart

Nu har man så været igennem en vinteropstart, som Hillerød normalt først har taget hul på efter en god, lang pause, men som divisionshold har træner Kasper Jørgensen inddraget godt halvdelen af den, så man trænede videre i november og startede op igen 11. januar.

Det har haft en god effekt med spillere, der var mere klar fra start. Men opstarten har ikke været optimal.

- Det har ikke været en ønske-opstart, må man sige. Der har været en del afbud på grund af skader, sygdom og ferie, og de er faldet uheldigt i forhold til vores træningskampe. Så det har været svært at få arbejdet tingene ind i kampene. Men vi har heldigvis stadig en stor gruppe spillere, der har spillet sammen længe og kender hinanden, siger Kasper Jørgensen.

Han føler da også, at han og holdet har været rundt i alle afkroge af spillet.

- Det er jo det gode ved vinterpausen. Der er god tid til at komme rundt i alle faser af spillet. Vi vil fortsat prøve at være gode med bolden og sætte tempoet i kampene, hvilket man bedst gør med bolden. Og så har vi arbejdet videre med hele organisationen af holdet, siger træneren.

Lange udebaneture

Hillerød går dog ind til et forår, hvor man stort set ikke kender en eneste modstander på forhånd. For udover HIK og Greve, så er resten af modstanderne fra den anden side af Storebælt. Hold, man dels ikke har spillet mod, dels ikke har set spille.

Hillerød vil dog prøve at få scoutet både Lyseng og VSK Århus, der spiller på Sjælland i de første runder, og så bliver der udvekslet videomateriale mellem klubberne, hvilket kan hjælpe en smule.

- Jeg har set noget video på dem fra efteråret, men der kan være sket mange ting med deres trupper siden, så det er ikke sikkert, det er de samme hold i dag, bemærker Kasper Jørgensen.

Den store udfordring kan dog blive de ventende udekampe, som bliver en langstrakt affære med ture til Fyn og Jylland.

- Det skal spillerne vænne sig til. Der kommer til at sidde nogle spillere på bænken, som ikke kommer på banen eller måske kun får to minutters spilletid. Det er ikke det fedeste. Men det må man forberede sig på. Sådan er det i 2. division, siger Hillerød-træneren.

I forhold til truppen han har at arbejde med, er der sket lidt udskiftning. Amir Bastani, Casper Schjellerup og Mikkel »Mixe« Andersen er stoppet i klubben, mens Essam Salamoun fra FC Helsingør, Christian Kjær fra Fredensborg og Oscar Vraae fra Virum er kommet til.

Til gengæld må man undvære Jonathan Masamuna og Magnus Nathansen i store dele - hvis ikke hele - foråret.

- Masamuna rev sin akillescene over til den sidste træning i november, mens Nathansen skal opereres i menisken. De to og »Mixe« er spillere, der er taget fra startopstillingen. Men vi arbejder stadig på at se, om vi kan finde en spiller eller to mere. Jeg synes, vi har en fin trup, når alle er klar, understreger Kasper Jørgensen.

Hillerød lægger ud mod Greve på lørdag klokken 15.00 på Hillerød Stadions kunstgræsbane.