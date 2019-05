Tidligere landsholdsspiller John Larsen - med rødder i Hornbæk - bød velkommen til gårsdagens trupudtagelse. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

U21-stolthed i Hornbæk

Sport FAA - 21. maj 2019 kl. 22:35 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en lille festdag for Hornbæk IF, da klubben tirsdag husede offentliggørelsen af den danske U21-landsholdstrup, der skal til EM i Italien.

Og de holdt sig ikke tilbage i Hornbæk, for der var dækket op med lidt af hvert, og så var adskillige klubfolk til stede for at være vide til, at de to Hornbæk-drenge Victor Nelsson og Jacob Bruun Larsen var med til pressemødet og blev præsenteret som en del af U21-truppen.

- DBU ringede for nogle uger siden og havde fået denne her idé, og den, syntes vi, var fantastiske. Vi synes, det er mega sjovt, og vi er da også lidt stolte over det, siger Peter Clausen, der er sekretær i fodboldbestyrelsen og har været involveret i bestyrelsesarbejdet de seneste godt 40 år.

Samtidig var det også klubbens tidligere landsholdsspiller, John Larsen, der bød velkommen. Han spillede i landets bedste række for både Lyngby og Vejle og der to gange dansk mester med de kongeblå, lige som han står noteret for 19 landskampe i perioden 1984-1990. Han har også tidligere trænet Hornbæks førstehold i flere omgange, men er i dag formand for Hornbæk IF's foreningsfitness - og ejendomsmægler i byen.

Så der har bestemt været store spillere i Hornbæk før. Men nu handler det mest om Nelsson og Bruun Larsen, og Peter Clausen forsikrer om, at man i klubben stadig holder et godt øje med, hvad de to drenge laver.

- Det var tydeligt, at de spillede godt den gang. De spillede med 1997'erne, selv om de var 1998'ere, og det var i det hele taget en god årgang, vi havde. Men de bliver jo spredt lidt, når de skal videre. Det er en klub som Hornbæks lod, siger Peter Clausen.

- Vi holder helt sikkert staidg øje med dem. Det er jo rigtig sjovt at se, når Jacob er med for Dortmund, og når han pludselig scorer i Champions League. Og Victor er anfører i Nordsjælland, så hvem ved...? Det kan jo godt ske, at han ryger videre. De er gode til at sælge spillere.

- Vi er meget stolte af dem og det fokus, de har. De er dedikerede, og de har selv æren af, at de er nået så langt.