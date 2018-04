Trio af Ryder Cup-kaptajner på Simon's

Det er et stjernespækket felt, der stiller op med Shipco Masters i Simon's Golfklub i starten af juni. I forvejen har Colin Montgommerie og Ian Woosnam bekræftet, at de stiller op til veteran-turneringen i Kvistgård. Tirsdag kunne arrangørerne så oplyse, at en tredje tidligere Ryder Cup-kaptajn, Paul McGinley, gør dem selskab.

Heri lyder det videre:

- Jeg var virkelig imponeret af den høje standard på denne tour sidste år, og at have Laura Davies til at spille i denne turnering er et stort skridt for fremad for golfen. Det bliver en rigtig spændende uge, og jeg ser frem til min første turnering i 2018. Danmark bliver et nyt bekendtskab for mig, da jeg aldrig har spillet på nogle af de forskellige tours i denne smukke del af Europa før, så det er en velkommen mulighed.