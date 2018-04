Foto: Kim Rasmussen

Topscoreren kom fra andet geled

Sport FAA - 11. april 2018 kl. 19:08 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I flere sæsoner har Johan Meklenborg været en profil i 1. division for klubber som Ajax, Lemvig-Thyborøn og Nordsjælland. Men han er fløjet under radaren hos den brede befolkning, og der var næppe mange, der for nogle måneder siden ville have spået, at 23-årige Johan Meklenborg ville stå som topscorer i Håndboldligaen med 167 mål efter grundspillets 26. runder. Det havde han heller ikke selv forestillet sig.

- Det er nok de færreste spillere, der regner med, at de bliver topscorer i ligaen. Men det er selvfølgelig dejligt, og det er et tegn på, at det er et grundspil, der er gået godt for mig personligt og for holdet, siger Johan Meklenborg.

Han har spillet to sæsoner i Nordsjælland, og i den tid er pilen bare gået opad.

- Inden jeg kom til Nordsjælland, havde jeg døjet rigtig meget med skader. I de seneste to sæsoner har jeg kunne træne fuldt ud hver gang. Det har måske været med til at rykke mig, siger Johan Meklenborg, der ellers ikke lige kan sætte fingeren på, hvad det er der har gjort, at han er endt som topscorer i ligaen.

- Det er svært at svare på. Det handler jo selvfølgelig også om hvilken rolle man har på holdet, og hvilken tillid man får. Men forløbet af sæsonen har rent træningsmæssigt været den samme som sidste år, siger playmakeren og fortsætter:

- Jeg fik en god start på ligaen. Det grundlag, og den selvtillid det gav, har jeg bare bygget videre på.

Andre vil nok også påpege, at Meklenborg har lagt godt på i vægtlokalet. Han er spinkel af statur, men han knækker ikke sammen, når han møder de tunge drenge i ligaen.

- Det er også en af de ting, som jeg arbejder meget på. Jeg synes godt, at jeg kan være med fysisk, selv om jeg ikke er den største på banen, siger den 194 centimeter høje playmaker.

Han stiller sig ikke tilfreds med, at Nordsjælland har nået sæsonens mål - nemlig at undgå nedrykning.

- Vi er ikke med - bare for at være med. Der er da andre hold, der har større chancer for at spille om medaljer, end vi har, men selvfølgelig går vi da efter at spille os i en semifinale. Det er det eneste, der er at gå efter, slår Johan Meklenborg fast.

- Vi har slået BSV og Kolding tidligere i sæsonen, og vi var tæt på ovre i GOG. Det er ikke hold, der er umulige for os at slå for os, men det kræver, at vi rammer vores topniveau.

Han er lidt usikker på, om de store hold har noget ekstra i godteposen, som de ikke viste frem i grundspillet. nu hvor det er slutspillet, det gælder.

- Jeg er lidt spændt på, om de spillere der har prøvet rigtig mange ting - Øris fra BSV for eksempel, om de så skruer ekstra op, nu hvor de kan lugte slutspillet. Jeg har ikke selv prøvet at spille slutspil før, men udefra ser det ud til, at intensiteten bliver hevet en tak i vejret. Den intensitet skal vi som minimum kunne matche for at være med. Så må vi se, om vi også kan matche et tilstrækkeligt spillemæssigt niveau på dagen, siger Johan Meklenborg.