Topscorer Marcondes afgør afskedskamp for FC Nordsjælland

Der blev uddelt blomster til Emiliano Marcondes, Patrick Mtiliga og Pascal Gregor, der alle spillede deres sidste kamp for FC Nordsjælland søndag.

Marcondes gengældte gestussen og var med to mål stærkt medvirkende til, at FCN vandt 3-2 hjemme over Hobro på Right to Dream Park i Alka Superligaen.