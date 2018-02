Se billedserie Andreas Haase og Furesø var lige ved at få fat i kampen ved 24-24, men måtte give slip på Stadion til sidst. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Topholdet smuttede til sidst

Sport FAA - 25. februar 2018 kl. 20:09 Af Torben Klarskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kunne ikke undlade at nynne refrænnet fra den gamle revyvise »På Samsø var en pige«, da man forlod Farum Arena efter Furesøs kamp mod IF Stadion.

Det var nemlig synd og skam, at hjemmeholdet Furesø ikke fik noget udbytte af det opgør som de i tre-fjerdedele af kampen havde fuld kontrol over.

Med roligt og køligt spil op ad banen, trækkende de rapfodede Stadion spillere ned i tempo og med afslutninger sat på de helt rigtige tidspunkter, hvor Furesøs gennembrudsspillere havde fintet sig igennem modstandernes forsvar.

Man kunne ikke se forskel på top og bund i den periode. Alt så ud til at flaske sig for Furesø unge mandskab, der har så gruelig hårdt brug for point.

Alle som en spillede de op til deres yderste. Målvogte Anders Heiberg pillede to straffekast i første halvleg og det var noget ufortjent at Furesø måtte nøjes med at gå til pause med kun et enkelt måls forspring.

2. halvleg begyndte lidt kaotisk og ved stillingen 16-16 pådrog Andreas Gleerup sig en to gange to minutters udvisning, da han mente, at dommeren lige skulle have en kommentar med på vejen ud til bænken. Men Furesø overlevede og bragte sig i front med 23-19 et kvarter før slutfløjtet.

Men så lukkede Furesø gæsterne ind i kampen, og som så ofte før hos de unge håndboldtalenter, så gik den berømte klap ned. Furesø kom på 24-24 otte minutter før tid, men så fulgte udvisning på udvisning til Furesø, og panikken fik overtaget med alt for hasarderede afslutninger til følge.

Thomas Schou og hans tophold fra Stadion kunne tage en sejr på 29-25 med hjem til Tingbjerg.

2. division, pulje 3, mænd

Furesø-IF Stadion 25-29 (15-14)

Furesø: Alexander Haase 6

IF Stadion: Michael Jensen 5