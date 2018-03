Alka Superliga-kampen FC Nordsjælland - Silkeborg. Her er det Nicklas Strunck (19) fra FCN der har scoret til 2-1 under Alka-Superliga kampen på Farum Park. 1. marts 2018. (Foto: Tariq Mikkel Khan/Scanpix 2018)

To boldberøringer - ét mål

Han rørte vist nok bolden med hovedet i den korte debut mod OB. Så helt rigtigt var det Nicklas Strunck Jakobsens anden boldberøring i Superligaen, han scorede på, da han skovlede bolden over stregen til 2-1 i FC Nordsjællands 3-1-sejr over Silkeborg.

- Vi stod lidt stille, fordi det tager lidt tid med deres keeper, og jeg fik at vide, at jeg skulle stille mig i muren. På riposten rammer jeg den vel godt, må man sige... Og så går den ind, griner han igen.

- Jeg så slet ikke, om den var over stregen. Jeg var ved at se, om jeg kunne få bolden igen. Så da dommeren fløjtede for mål, blev jeg superglad. Vi havde mange chancer, mens det stod 1-1, så det var klasse, at vi fik scoret til 2-1 og 3-1, siger han.

- Jeg plejer ikke at score så meget. Men det var dejligt at komme ind og gøre det sammen med »Futte« (Nikolaj Baden Frederiksen, der scorede til 3-1, red.) - at vi to unge kan være med til at afgøre det. Det er fedt for hele truppen og klubben.