Tidligere PSV-spiller på prøve i Helsingør

Tirsdag var han for første gang til prøvetræning, og da Frederiksborg Amts Avis mødte Christian Lønstrup inden træningen, så var han ikke helt opdateret på, hvad det er for en spiller, han har med til træning.

- Han har spillet i Genk de seneste fire år i den bedste belgiske række. Før det spillede han seks år i PSV's ungdomsafdeling. I 2013 blev han solgt fra PSV til Genk for over 600.000 euro. Han var en af de dyreste ungdomsspillere.

- Det er derfor, vi er her. Vi har fået muligheden for at komme og træne med holdet og få et indtryk af holdet og af Danmark, siger Begro Muzagi, der fortæller, at for fire år siden kunne de vælge og vrage mellem tilbud fra store klubber.