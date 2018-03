Pia Toelhøj, Chen Yan og Mie Skov kvalificerede sig i denne weekend til DM-semifinalerne i holdbordtennis, selvom der mangler en runde. I baggrunden ses Brian Siggard Hansen fra HGI Bordtennis. Privatfoto.

Tidligere OL-deltager fik comeback for HGI

Sport FAA - 25. marts 2018 kl. 22:04 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerøds bordtenniskvinder i Elitedivision spillede sig i weekenden i DM-semifinalen, og det var med et bemærkelsesværdigt navn på holdkortet. Tre sejre blev det til i weekenden for Hillerød, men det var ikke kun sejrene, der tiltrak sig opmærksomhed. Danmarks bedste damespiller gennem tiden - Mie Skov - gjorde comeback for Hillerød i sejrene over Greve, Bornholm og OB. På trods af, at der mangler en spillerunde, så er Hillerød allerede nu sikret en plads i DM-semifinalerne.

Pia Toelhøj, som i øjeblikket forbereder sig til verdensmesterskaberne for veteraner i Las Vegas og kinesisk fødte Chen Yan var gengangere på holdet. Begges formkurver har været støt stigende hele sæsonen, og det var også de to spillere, som vandt alle weekendens tre doubler sammen.

Ny på holdet var Mie Skov, der deltog ved OL i 2012, og da hun sidst spillede i den bedste række i Danmark, var det i herrerækken.

- Mie er en personlighed og et fantastisk brand for bordtennissporten og rollemodel for de unge bordtennispiger. Vi er superglade for, at hun igen har valgt at stille op for Hillerød og i denne omgang spille med på vores kvindehold i Elitedivision. Vi ser frem til næste damesamling, som spilles i FrederiksborgCentret 21.-22. april, samt de kommende semifinaler og forhåbentlig finalekampe i Hillerød, siger Thomas Hjermind Jensen, der er formand for Hillerød Bordtennis.

Hillerøds herrer var også i aktion i weekenden. Her blev det til nederlag til bundholdet Viby og til B75, men på trods af nederlagene, så beholder Hillerød fortsat pladsen blandt de fire bedste, der giver adgang til slutspillet.

Hillerøds engelske spiller - Tom Jarvis - blev forhindret i at spille, og derfor var formand Thomas Hjermind nødt til at trække i trøjen igen for at Hillerød kunne stille hold. Tom Jarvis' fravær havde stor indflydelse på weekendens resultater.