Se billedserie Hillerød mødte Stenløse lørdag eftermiddag på hjemmebane.

Tempofyldt testkamp

Sport FAA - 04. februar 2018 kl. 19:00 Af Torben Klarskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød spillede vinterens første træningskamp mod Stenløse fra Danmarksserien på hjemmebane, og 2. divisionsholdet fik sig en sejr at starte på.

Stenløse lagde aggressivt ud. Med lange diagonalbolde fra holdets to bagspillere Villads Beierholm og Kristian Krøyer satsede de på at overspille Hillerøds midtbane, og det lykkedes for dem op til flere gange i første halvleg, hvor det efterfølgende indlæg til midt angriberen Patrick Kongsted, burde have ført til scoring, men nu headede han lige på Rasmus Lyng i Hillerød målet.

Hillerød kom anderledes frem til chancer. Hurtig boldomgang og flere folk i hastigt angreb mod Stenløses forsvar. Jonas Trams sendte et indlæg fra venstre side, helt over ved bagerste stolpe, hvor Rasmus Hansen befandt sig helt umarkeret, og det var en let sag for ham at passere Nicolai Thirsgaard i Stenløse målet.

Spillet bølgede frem og tilbage og begge hold havde muligheder for at score. Tættest ved var Hillerøds Tobias Andersen med et brag på overliggeren kort tid efter Hillerøds første scoring. Men også Stenløses Mikkel Carentius havde et godt forsøg, som Rasmus Lyng måtte oppe sig for at afværge. Hillerøds tilbagevendte Casper Wennerwald var helt alene med Stenløse målmanden, der dog frygtløst dykkede ned og pillede bolden fra Hillerød angriberen.

Jonas Trams øgede til 2-0 kort inde i anden halvleg, og det så ud som om, at Stenløse ville være tilfredse med det nederlag. De forfaldt til at bakke for meget og give Hillerød folket god plads til de opbyggende spil.

Men Stenløses Gavan Chikhi, der var med fra anden halvlegs start ,sendte et fint indlæg mod Hillerøds forreste stolpe, hvorfra den bagfra kommende Mads Petterson kunne løbe bolden i nettet til 1-2.

Træningskamp

Hillerød-Stenløse 2-1 (1-0)

Mål: 1-0: Rasmus Hansen (17) 2-0: Jonas Trams (47), 2-1: Mads Petterson (57)

Hillerøds startopstilling: Rasmus Lyng - Christian Kjer, Nikolaj Kristensen, Oscar Wraa, Mathias Johnsen - Jackie Rasmussen, Jonas Trams, Lasse Spaniel - Rasmus Hansen, Casper Wennerwald, Tobias Andersen. På bænken: Jacob Christiansen, Johanns Houborg, Gustav Ibsen, Frederik Hansen (målmand).

Stenløses startopstilling: Nicolai Thirsgaard - Kristian Krøyer, Martin Jensen, Lasse Bruncke, Villads Beierholm - Kristian Østerdahl, Søren Duus Saigal, Mads Petterson - Mikkel Carentius, Patrick Kongsted og Magnus Spaniel. På bænken: Patrick Henriksen, Gavan Chikhi, Christian Balle Krogh, Andreas Mørch, Mikail Özcan.

Tilskuere: 50

