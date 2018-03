Tæt på finaleplads

Det lugter fælt af DM-finale for Hørsholm 79ers kvinder. For Sisu blev slået med 15 point fredag aften i Gentofte Hallen, og det sender Hørsholms føring i serien op på 2-0.

- Vi vil gøre alt for at lukke serien onsdag. Men vi spiller mod et godt hold, og de skal ikke have chancen for at vinde. Så vi skal lukke det onsdag, så vi har god tid til se frem mod en finale, siger Hørsholm-træner Jesper Krone til Hørsholm 79ers Facebookside.