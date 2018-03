Douglas (i midten) blev afgørende for FC Helsingør.

Tålmodighed med brasser belønnet

Sport FAA - 18. marts 2018 kl. 22:42 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kræver lidt ekstra tålmodighed at spille med en angriber som brasilianske Douglas. Det vedkender FC Helsingørs træner Christian Lønstrup sig gerne.

Men tålmodigheden blev belønnet søndag mod FC Nordsjælland, da den store angriber sled sig fri og spillede angrebsmakkeren Nicolas Mortensen fri til at score sejrsmålet til 1-0 over FC Nordsjælland.

- Douglas har lidt udfordringer på bolden, men han giver aldrig op, og de andre slår sig på ham. Det ser man også i dag. Han er en type, hvor man tænker, at nu skal han ud, fordi vi skal have noget ind, der kan lidt mere med bolden. Omvendt samler han forsvarsspillerne, og det, han laver ved målet, er ret godt, siger Christian Lønstrup og fortsætter:

- Jeg skal være lidt mere tålmodig med de udenlandske spillere. Det tager tid. Matheus har jo taget seks-syv måneder.

Den store fordel i Douglas kom dog også i kraft af den mildest talt dårlige bane på Helsingør Stadion. Det spillede Helsingør mere direkte på, da man sendte bolde op mod Douglas til den ene duel efter den anden.

- Underlaget var ikke så dårligt. Jeg ved godt, at Hjulmand synes, det var en katastrofe. Men det var måske meget godt for os, når vi møder et af de bedst spillende hold i Danmark, som er vant til at spille på kunstgræs, siger Lønstrup.

- Udgangspunktet var også at sende lange bolde tidligt og lægge tryk. Vi spillede efter forholdene, og det var måske bedst for os, at vi spillede her.

Sejren gjorde ikke så meget i stillingen. Der skal ske mirakler, hvis FC Helsingør skal spille sig fri af nedrykningskampene. Men det var den første sejr i 2018 og en forløsning på flere uger med fremgang.

- Sejren var vigtig - også fordi der er blevet snakket om, at det bedre kunne betale sig at tabe. Jeg synes de sidste to kampe har vist, at vi i hvert fald ikke er gået ind for at tabe med vilje. Men for at vinde, siger Christian Lønstrup.

- Nu skal vi spille os ind og vænne os til slutspillet i de næste seks kampe. Det er nogle andre mekanismer, der er på spil, og vi skal gøre os klar til de to-tre sidste kampe efter slutspillet.

FC Helsingør er med 20 point endt i gruppespillets pulje 1 sammen med Hobro (32), AGF (29) og Silkeborg (28). Alle hold skal spille mod hinanden to gange, inden gruppen igen deles op i de afgørende knald eller fald-kampe.

