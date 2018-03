Foto: Thomas Olsen

Syvende kvartfinale nødvendig

Sport FAA - 20. marts 2018 kl. 22:56 Af René Larsen

Rungsted forpassede tirsdag aften chancen for at spille sig i en DM-semifinale for første gang i 12 år, da nordsjællænderne hjemme i Hørsholm Skøjtehal tabte den 6. DM-kvartfinale til Rødovre med 2-1.

Eneste trøst for Rungsted er, at der spilles en syvende og afgørende kvartfinale på fredag i Rødovre, og statistikken fortæller, at udeholdet har vundet de seneste fire kampe.

Rungsted var svært på hælene i de to første perioder. Hjemmeholdet tabte skudstatistikken 15-7 i 1. periode, hvor det var Rødovre, der havde mest fart i skøjterne og ville det mest.

- Det gode er, at det stadig står 0-0. Vi er nødt til at lave en genstart, lød det fra Rungsted-træner Peter Johansson i periodepausen, som man kunne følge på tv.

Det blev også lidt bedre i 2. periode - på sin vis. Skudstatistikken blev kun tabt 12-10. Til gengæld scorede Rødovre periodens eneste mål, og for at gøre det ondt værre, så skete det i powerplay, mens Rødovre havde Matthias Asperup i udvisningsboksen.

Rungsteds svenske back Mattias Persson mistede pucken. Det gav Rødovre en kontra, som Morten Andreasen afsluttede mellem benene på målmand Kevin Lindskoug.

- Det må ikke ske, at de scorer i undertal. Men de arbejder hårdere end os, lød det fra Rungsteds Christoffer Lindhøj før de sidste 20 spilleminutter.

Her kom Rungsted betydeligt bedre med. Emil Oliver Christensen fik også udlignet efter et flot angreb, men bare et par minutter senere slog Rødovre kontra ved Jonas Sass, der på en friløber afsluttede under Kevin Lindskoug.