Peter Møller (tv.) var svær at styre, sidst han var i Basketligaen og spillede for Værløse. Her går han til kurven, mens de tre daværende hørsholm-spillere Rasmus Stolbjerg, Bojan Marinkovic og Zarko Jukic prøver at stoppe ham. Foto: Jens Wollesen

Svendborg henter Værløse-talent

Men hvis nogen sad i Søndersøhallen og håbede, at det ville få holdets tidligere progil, Peter Møller, til at vende snuden helt hjem, så er det desværre ikke tilfældet.

- Der hersker ingen tvivl om at Peter er et af de største talenter i dansk basketball og Rabbits har løbende fulgt hans udvikling gennem årene og haft interesse i at tilknytte ham, skriver klubben om nyerhvervelsen.

Peter Møller slog for alvor igennem i sæsonen 2013/2014, hvor han som 19-årige blev kåret til årets unge spiller i Basketligaen efter en flot sæson for Værløse. Hans 15 point i snit tiltrak også opmærksomhed for en stribe colleges i USA, og derfor endte han med at tage til Liberty University i Division 1. Han skiftede dog siden til Metropolitan University of Denver, hvor han har snottet 11 point og 2,5 rebounds per kamp.