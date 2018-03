Superligaen tilbage i Helsingør

Efter to hjemmekampe i Right to Dream Park - FC Nordsjællands hjemmebane - kommer FC Helsingør nu hjem igen i den kommende weekend.

- Efter to kampe, der er blevet afviklet i Farum, kan vi med stor glæde meddele, at kampen mod FC Nordsjælland på søndag bliver spillet i Helsingør. Banen er tøet op og er lige nu klar til fodbold på søndag.

Kampen så ellers ud til at kunne give både FC Helsingør og FC Nordsjælland. Først var der tale om, at den skulle flyttes til Horsens eller Silkeborg, mens også stadions på Sjælland har været oppe at vende. Det kunne til gengæld ikke komme på tale, at Right to Dream Park kunne bruges igen, da det ville give FC Nordsjælland en sportslig fordel med den ekstra »hjemmekamp«.