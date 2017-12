Emiliano Marcondes (10), FC Nordsjælland, peger på Mtiligas navn efter hans mål til 2-1, under Alka Superliga-kampen mellem FC Nordsjælland og Hobro IK på Right to Dream Park i Farum søndag den 10. december 2017. (Foto: Anders Kjærbye/Scanpix 2017)

Stresset topscorer delte ud

- Jeg prøver at give så meget af mig selv som muligt her til sidst, når det er sidste gang. Jeg håber ikke, jeg har glemt nogen, storsmilede Emiliano Marcondes efter hundredvis af billeder, autografer og lykønskninger.

- Jeg tror ikke helt, jeg har fattet det endnu, at det her var sidste gang. Jeg tror først, jeg opfatter det, når jeg sidder i flyet på vej derover (til London og klubben Brentford, red.), tror jeg, siger Marcondes, der skiftede til FCN som 14-årig og har fået klubben helt ind i hjertet.

Nu venter så en uges ferie - eller pause fra fodbold, som det vel bedst kan kaldes. En masse praktiske ting skal på plads, inden Marcondes så skal i gang med at træne igen. Straks i det nye år kan han komme i kamp som spiller for Brentford.

- Jeg skal være derover næste tirsdag. Men jeg så lige, at træneren Dean Smith har ringet til mig og gerne vil have mig derover så hurtigt som muligt. De havde sagt, jeg skulle komme den 19., men de har fri den 20., og når jeg kommer den 19. kan jeg ikke nå at træne den dag. Og så er det jo bare to dage, hvor jeg ikke kan træne. Så jeg ved ikke, om det lige bliver den 19. eller 20. jeg skal være der, siger Marcondes.

Det blev til to mod Hobro i den sidste kamp, men Marcondes ville gerne have haft lidt mere.

- Jeg er irriteret over, at jeg ikke laver tre. Jeg rammer stolpen to gange, og de frispark, jeg sparker, ligger perfekt. Så jeg er skuffet over, at jeg ikke får scoret på et af dem, siger han.