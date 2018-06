Stress sender Hillerød i DM-finale

Det gør kun, at motivationen endnu større for at sikre DM-guldet med veninderne og Hillerød GI i weekenden.

- Jeg vil forsøge at gøre mit bedste på hver eneste bold. Det handler om at forbedre sig. Det er det, der motiverer. Ellers ville jeg aldrig være kommet tilbage, og jeg er klar til at give den fuld skrue, siger Pia Toelhøj, der senere i juni rejser til Las Vegas for at deltage i VM for veteraner.