FC Nordsjællands Runar Alex Runarsson havde en stor andel i sit holds sejr. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Straffehelt uden udsigt til VM-tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Straffehelt uden udsigt til VM-tid

Sport FAA - 11. maj 2018 kl. 22:09 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var bare perfekt læst og perfekt sprunget - og derfor perfekt reddet.

Jo, FC Nordsjællands målmand Runar Alex Runarsson pillede i flot stil AC Horsens' Ayo Simon Okosuns straffespark fredag aften med godt 25 minutter igen og blev på den måde den store redningsmand for sit hold. FC Nordsjælland endte med at vinde 2-1.

- Jeg har et trick, men jeg siger ikke, hvad det er. Jeg kigger på flere forskellige ting, og i dag lykkedes det med at læse, hvad han ville gøre, siger Runar Alex Runarsson, der selv sagt var meget glad for tidspunktet for straffesparksredningen.

- Vi fik lidt ro på i forhold til kun at være foran med et enkelt mål og 20 minutter tilbage. Så jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe holdet i dag - også i luften.

Han fik efter kampen også ros af træner Kasper Hjulmand for sit spil i feltet. Det var med til at neutralisere en store del af AC Horsens tunge spil med mange bolde i feltet.

- Vi har kun haft to dage til at forberede os, så det har mest været mentalt, jeg skulle gøre mig klar. Vi har ikke kunnet nå så meget mere. Men jeg var klar til kamp i dag, siger Runar Alex Runarsson, der i denne uge også fik at vide, at han endegyldigt er med i den islandske VM-trup.

Ikke den største overraskelse. Det har nærmest været forventet. Men det gør ikke glæden mindre.

- Jeg er stolt over at skulle med til Rusland. Det har været mit mål hele tiden, og nu kan jeg fokusere 100 procent på Nordsjælland her til sidst, siger islændingen.

Spilletid til VM må han til gengæld nok kigge langt efter. Randers' Hannes Halldorsson har godt nok haft sine problemer sammen med holdet i Superligaen i denne sæson, men på landsholdet er han sikker mand. Og hans mangeåret samarbejde med forsvarsspillerne omkring ham gør, at han bare er foran.

- Kigger man på resultater, så ville det ikke være ufortjent, hvis jeg spiller. Men jeg har ikke helt grebet chancen nok i de træningskampe, jeg har fået for landsholdet. Det må jeg erkende. Og relationen med forsvaret gør, at han er to skridt foran mig. Ikke kun et enkelt, siger Runar Alex Runasson og tilføjer hurtigt:

- Jeg kommer ikke til at klage, hvis jeg ikke spiller. Jeg vil støtte holdet og nyde det. Chancen skal nok komme igen.

- Jeg vil presse ham (Hannes Halldorsson, red.) så meget, jeg kan, så han kan spille bedre. Det kender jeg fra Nordsjælland, hvor jeg altid spiller bedre, når der er et godt målmandsteam. Så er der mere pres på. Og hvis jeg skal ind, så er jeg klar til det.