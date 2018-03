Se billedserie Allan Mahfoud. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Storesøster viser vejen

Sport FAA - 01. marts 2018 kl. 15:10 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et par år siden var Allan Mahfoud et af dansk amatørboksnings allerstørste OL-håb, men tilbage i 2014 fik han slået sin skulder af led i en tysk bundesligakamp. Karrieren lå i ruiner efter en mislykket operation, men nu efter 3½ år og en operation mere er 24-årige Allan Mahfoud fra Hillerød SK klar til at gøre comeback ved weekendens sjællandske mesterskaber, der foregår i Vemmelev mellem Korsør og Slagelse.

- Jeg har brugt så mange år på det. Siden jeg var 10 år har kæmpet for at blive bedre i boksning. Jeg kan ikke tillade, at det hele bliver ødelagt bare på grund af en kamp, siger Allan Mahfoud.

Han lægger ikke skjul på, at der er hans storesøster Sarah, der har inspireret og motiveret ham til at gøre comeback.

Sarah Mahfoud blev landskendt, da hun vandt tv-showet »Vild-med-Dans« i 2016, og det førte til, at Sarah Mahfoud gik over i de professionelles rækker, hvor hun er en af promotor Mogens Palles populæreste boksere. Hun har vundet sine fem første kampe som professionel - blandt andet ved at sparre med sin lillebror.

- Det er sjovt at følge Sarah, og det er også en af grundene til, at jeg er kommet i gang igen. Det er noget, som vi kan gøre sammen, siger Allan Mahfoud.

