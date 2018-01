Nikolaj Rosenthal (15 - Rungsted Seier Capital) tiljubles efter sin scoring til 1 - 0. Semifinale. Odense Bulldogs mod Rungsted Seier Capital. Ishockey Final4 Boxen Herning, fredag den 19 Januar 2018. . (Foto: Claus Fisker/Scanpix 2018) Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Stor Rungsted-glæde efter ydmygelsen af Odense

Sport FAA - 19. januar 2018 kl. 20:43 Af Mads Hussing

Rungsted-kaptajn Morten Green mente, at Rungsted var bedre hele vejen igennem.

- Jeg synes, at vi var bedre fra første minut til sidste minut. Vi arbejdede hårdere og havde et meget bedre pasningsspil, end de havde i dag. Normalt er der ikke så stor forskel på de to hold her. Det plejer at være meget jævnbyrdige kampe mod Odense, men i dag var vi det bedste hold. Der var ikke noget at snakke om, sagde Morten Green, der mener, at Rungsted sad på Odense gennem hele kampen:

- Vi skaber chancer på dem hele tiden. Vi får fat i alle de løse pucke. Jeg synes egentlig bare, at vi arbejder hårdere end dem. Det er en rigtig god start og en rigtig god følelse at have. I starten af 2. periode fik vi lavet et par hurtige mål, og så siden da var der ret god kontrol på kampen.

Morten Green mener, at Odense havde en mulighed for at komme tilbage i kampen.

- Til sidst i 2. periode - efter de tog deres timeout - der gav de alt, hvad de havde for at komme tilbage i kampen. Vi stod rigtig godt i vores defensiv, og så afgjorde vi kampen tidligt i 3. periode ved at score til 5-0, sagde kaptajnen, der er klar til kampen lørdag.

- Vi er kommet for at vinde. Der er ikke nogen grund til at spille op til final four for at blive nummer to, siger han.

Rungsteds William Boysen var forståeligt nok også glad efter kampen.

- Det var superfedt. Det var sjovt, og der blev gået til stålet - også fra Odenses side, selvom resultatet siger noget andet. Så er det i morgen, det rigtigt gælder, siger han og fortsætter:

- Vi får de skud ind, vi skal have, og vi er foran mål, vi får returerne og det hele, så vi vinder de der 2. pucke, der er så vigtige i ishockey. Det fungerer sgu i dag.

Christoffer Lindhøj mener også, at alt fungerede hos Rungsted.

- Vi var på dem, og vi dominerede kampen fra start til slut. Gameplanen fungerede, og vi scorede på vores chancer, siger han og fortsætter:

- Da vi kommer ud til 2. periode er Odense overhovedet ikke klar, og så får vi tre hurtige. Odense halter lidt efter i resten af kampen. Vi spiller vores spil, og vi scorer på vores chancer.

Den eneste af de tre spillere, der havde en favoritmodstander, var William Boysen. Han var ikke i tvivl om, hvem han helst vil møde:

- Herning - så er der flest tilskuere. Og den vinder vi sgu også!