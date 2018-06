Der blev talt med store bogstaver i pausen fra de to trænere Dennis Rossetti og Simon Ervolder Andresen. Foto: Mads Hussing

Stenløse var ikke klar fra start

Sport FAA - 09. juni 2018 kl. 16:10 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke til at se, at det var Stenløse, der kæmpede for overlevelse i Danmarksserien, og at Herlev ikke havde noget at kæmpe for. Stenløses forsvar og midtbane virkede som om, de var på badeferie og ikke spillede en meget afgørende kamp.

Herlev vandt kampen 2-0 på to mål scoret i 1. halvleg, hvor Stenlse slet ikke var tilstede. Forsvaret var meget udfordret af Herlevs to hurtige angribere, der havde flere chancer til at bringe Herlev yderligere foran.

Når Stenløse fik bolden og spillede den frem til Rasmus Suhr på toppen, så vandt han flere af duellerne, men han var meget alene.

I 2. halvleg kom Stenløse ud med et andet udtryk, og holdet havde flere gode hjørnespark og lange indkast fra Søren Duus Saigal, som havde fortjent en bedre skæbne. Hvis Stenløse havde fået scoret på en af de muligheder, så kunne kampen være vendt rundt, for Herlev var ikke til meget i 2. halvleg.

Det blev ikke til scoringer for hjemmeholdet foran de 64 personer, der var taget på stadion i stedet for på stranden, som vejret ellers var meget mere til. Med nederlaget rykkede Stenløse en plads ned, da Kastrup under dem vandt deres kamp mod FA 2000 fra Frederiksberg.

Stenløse spiller sidste kamp i Danmarksserien lørdag 16. juni på udebane mod LSF i et rigtigt lokalopgør. Udover den kamp så kan Stenløse ud i at spille playfoo-kampe for at blive i rækken, men det kommer an på antallet af sjællandske hold, der rykker ud af 2. division, så det er der ikke overblik over endnu.