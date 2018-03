Mads Petersson scorer her til 1-0 i premierekampen på udebane mod Kastrup. Foto: Mads Hussing

Stenløse måtte nøjes med uafgjort

Sport FAA - 24. marts 2018 kl. 19:17 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stenløse var foran 2-0 og havde kampen fuldstændig under kontrol, men holdet måtte nøjes med 2-2 i sæsonpremieren i Danmarksserien på udebane mod Kastrup.

Kastrups forsvar var rystende usikkert fra kampens begyndelse, og det udnyttede Mads Petersson allerede i det fjerde minut, da han erobrede en bold i hjemmeholdets forsvar og løb mod mål, hvor han sikkert satte bolden ind bag Anders Juul i Kastrup-målet. Efter 16 minutter var den gal igen. Stenløse holdt bolden på Kastrups banehalvdel, og holdet kom til mange store chancer. Der skulle et indlæg til, før Stenløse fik scoret til 2-0. Kristian Østerdal løb med i venstre side, og han sendte bolden indover. Indlægget kom dog tæt på mål, og det endte med, at bolden sejlede ind i målhjørnet.

Herefter gik Stenløse ned i tempo, og det udnyttede hjemmeholdet til at komme bedre med. Det blev til et par store chancer, men det blev ikke på en chance i almindeligt spil, der skulle til for at Kastrup scorede. Efter en lille halv time begik Stenløses Christian Helev straffespork, og det omsatte Kastrups Kasper Frandsen sikkert til mål.

Det var en 1. halvleg, hvor Stenløse var det bedste hold og fuldstændig i kontrol det meste af tiden, men hvor Kastrup også formåede at komme bagom Stenløses bageste rækker med lange bolde og sagtens kunne have scoret et mål mere.

Tendensen fortsatte i 2. halvleg, hvor Kastrup jagtede udligningen mere, end Stenløse gik efter det afgørende føringsmål. Udligningen kom på et hjørnespark med omkring 25 minutter igen, hvor bolden sejlede ind over forsvar og målmand Jesper Emde Næsby.

Det var åbenbart det, der skulle til, for at Stenløse igen vågnede. Især det sidste kvarter jagtede Stenløse det tredje mål, og især de hurtige kanter kom frem til en masse indlæg, men kvaliteten på indlæggene manglede, og det var nemt at rydde op for Kastrups forsvar. Derfor endte det uafgjort 2-2 mellem Kastrup og Stenløse.