Kris Stadsgaard forklarer og dirigerer under den defensive træning med nogle af Sundby/Fremad Amagers største talenter. Foto: Rudi Dalsgaard

Stadsgaard vil hjælpe forsvarerne

Sport FAA - 30. november 2017 kl. 10:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Tving ham til at vælge!

Kommandoen er klokkeklar fra Anders Nielsen til de unge talenter fra Sundby og Fremad Amager denne fredag aften på kunstgræsset i Sundby. Her står han sammen med den tidligere FC Nordsjælland-forsvarer Kris Stadsgaard for godt halvanden times forsvarstræning.

Sammen har de to venner startet trænervirksomheden Pro Defending, der - som navnet antyder - skal hjælpe forsvarsspillere med at blive bedre til netop dét - at forsvare.

- Der findes masser af angrebstræning, men der findes ikke noget, der fokuserer på det defensive, forklarer Anders Nielsen.

- Tanken bag er at få skabt noget nyt og også komme lidt væk fra nogle normer. At man for eksempel ikke kasserer en forsvarsspiller på grund af højde. Hvis man ikke er så høj, hvad skal man så arbjede med? Det kunne være noget om springstyrke.

- Samtidig vil vi gerne komme med noget af det, vi selv har prøvet som midterforsvar på højeste niveau. Det er ikke alle trænere, der har prøvet det. Vi vil gerne dele ud af nogle små fif om, hvor og hvornår man lige kan tage fat i en modspiller. Så det bliver træning på en anderledes måde, end man er vant til.

Forudsætningerne i orden Anders Nielsen har en fortid i blandt andet AGF, Næstved, svensk og hollandsk fodbold, mens Kris Stadsgaard har en fortid som ungdomsspiller i FC Nordsjællands spæde start inden for talentudvikling. I 2007 blev han solgt bare seks kampe efter han var kommet tilbage fra en lang skadespause til italienske Reggina, og siden har han været over Malaga i Spanien, Rosenborg i Norge og FC København i den danske Superliga.

Begge stoppede dog karriererne for 1½-2 år siden, og nu har de sat sig for at styrke de danske forsvarsspillere. Og de forventer at være »first movers« på området i dansk fodbold.

- Jeg er sikker på, det kommer om fire-fem år. Der vil være defensive trænere tilknyttet, og så træner man ikke lige så meget med holdet som helhed, som man gør nu. Det vil være mere specifikt for positionerne, siger Kris Stadsgaard.

- Se bare på amerikansk fodbold, hvor der er flere trænere til hver position. Det koster jo heller ikke særlig meget at hente en defensiv træner ind i forhold til at hente en spiller mere - og den defensive træner kan måske være med til at sikre, at du slutter et par placeringer højere. Og så er pengene tjent ind igen.

Fokus på offensiven Men nu er det jo sjældent sådan, at en ung spillere stormer ud på banen før træning og begynder at cleare bolde eller øve nærkampe. Tværtimod lægger de fleste bolden klar, så den kan blive sparket op i krydset.

Det er det offensive, der oftest er i fokus, men alligevel sporer Kris Stadsgaard og Anders Nielsen stor interesse for at blive bedre forsvarsspillere.

- Det er jo nok de færreste, der savner defensiv træning i det daglige, for det sjove er jo at skyde på mål. Men vi oplever, at spillerne synes, det er meget spændende, og de selv efter 1½ times træning står og spørger os om en masse ting, siger Kris Stadsgaard, der også håber, at man især kan rykke på de unge spillere og de spillere, der måske ikke har fysikken med sig.

- De store klubber vælger tit spillere ud fra fysik, og hvordan spillernes forældre ser ud, så de har en målestok for spillerens fysik. Der synes vi bare, det er forkert at vælge midterforsvarere ud fra højde, og der vil vi prøve at præge de unge spillere og give dem så mange input, så de kan rykke sig rigtig meget. De 12-13-årige kan jo rykke sig så meget her og nu, siger Kris Stadsgaard.

- Der er også meget fokus på, at en forsvarer skal være god med bolden, og det mener vi også. Det er kun fedt. Men man bliver ikke solgt til udlandet, hvis man kun er god med bolden og ikke kan forsvare. Se bare på Horsens. De er gode i defensiven, og så kan de begynde at bygge på.

Pro Defending har været i luften i tre uger, men har allerede nu ansat en træner til at tage sig af den jyske interesse. På sigt er der også planer om camps og udlandsture.

- Vi vil gerne hele vejen rundt og være for alle aldre og alle niveauer. Det skal ikke kun være de største talenter og Superligaspillere, understreger Kris Stadsgaard.