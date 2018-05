Det er tid til at tjekke kobling, bremser og alt det andet. For Speedwaysæsonen tager for alvor fart i Slangerup i denne uge. Foto: Rudi Dalsgaard

Speedwayfesten starter i Slangerup

Sport FAA - 16. maj 2018 kl. 10:26 Af Rudi Dalsgaard

Speedwaysæsonen er sådan set i fuld gang. Men det kan man have overset, hvis man bor i det nordsjællandske. For der har været rimelig stille omkring Slangerup Speedway Klubs hjemmebane.

Det stopper dog i denne uge, hvor klubben er vært for to løb.

Onsdag gælder det sæsonens første ligamatch på hjemmebane, og lørdag bliver der så budt på VM-kvalifikation på samme bane. Fælles for begge løb er, at Slangerups egen Mikkel Michelsen forventes at få en stor rolle i begge løb.

Slangerup får besøg af Region Varde, der stiller med et stærkt hold med Mads Korneliussen, Hans Andersen og Gundsø-drengen Mikkel Bech, så der bliver masser af se til for Slangerup-kaptajn Mikkel Michelsen, som sad over i nordsjællændernes første match, der endte i et nederlag til Grindsted.

Han bliver bakket op af Kenneth Kruse Hansen, Andreas Lyager, Filip Hjemland, Jonas Seifert og Jacob Bukhave. Missionen er klar, for der skal hentes en sejr på hjemmebane, hvis ikke man allerede fra start skal være sat alvorligt tilbage i kampen om en plads i slutspillet.

Samme krav

Opskriften er nogenlunde den samme for Mikkel Michelsen lørdag eftermidddag, for her kommer 15 andre kørere, som også har planer om at komme med i Grand Prix-serien. Ud af de 16 kørere til start kommer kun tre videre til næste runde af kvalifikationen.

Går man videre, er næste skridt det endelige kvalifikationsløb til VM-serien i 2019 i tyske Landshut i juli måned.

Udover Mikkel Michelsen stiller også danske Niels Kristian Iversen op, og de skal prøve kræfter med stærke navne som polske Krzystof Kasprzak, der tidligere har vundet VM-sølv, engelske Jack Holder, lettiske Jevgenijs Kostigovs, svenske Kim Nilsson og finske Timo Läthi.

Så der vil ikke være plads til fejltagelser, når først startsnoren går.

Slangerups helt store oplevelse fra sidste sæson, Andreas Lyager, er desuden reserve til løbet.