Søskende sikrer første prof-stævne i Hillerød

- Vi har efterhånden så mange dygtige boksere i stalden, at det giver god mening at komme ud i landet og afholde to stævner i samme måned i stedet for et enkelt. På den måde sikrer vi, at alle boksere, som er klar til kamp, holdes i gang og kommer i aktion inden næste stævne, så de kan fortsætte deres sportslige udvikling. Samtidig undgår vi, at sidste mand først kommer i ringen klokken to om natten, siger Mogens Palle i en pressemeddelelse.