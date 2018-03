Søskende genforenes i bokseringen

- Det har altid været min drøm at blive professionel bokser. Jeg har lagt meget energi og tid i min sport, så jeg er glad for, at jeg har fået muligheden for at bokse for Mogens Palle. Han er jo alle tiders bedste promotor i Danmark. Det er klart, at når han giver mig muligheden og kan se potentialet i mig, så griber jeg selvfølgelig chancen, siger Allan Mahfoud i pressemeddelelsen.