Smæk til de store fra Fyn

Sport - 10. december 2017 kl. 11:31 Af Rudi Dalsgaard

Der er noget bund i det, Hørsholm 79ers foretager sig i mændenes Basketliga.

Det må man efterhånden bare konstatere, som holdet laver det ene flotte resultat efter det andet. Lørdag gik det ud over Svendborg, der trods en stribe amerikanske og et par danske profiler bare ikke kunne følge med.

For uanset hvad de prøvede, havde Hørsholm et modsvar, og føringen blev støt og roligt større for nordsjællænderne, der i sidste ende var foran med svimlende 20 point kort før tid. Det er ikke så tit, det er sket i kampe mod Svendborg.

Men 79ers er også drevet frem af en træner, spanske Rafael Monclova, som sjældent er rigtig tilfreds. Altså sådan rigtig. Så det var han heller ikke trods en overbevisende sejr, for det irriterede ham, at Svendborg fik lov til at reducere føringen og kun tabe med 12.

- Det var langt fra en let kamp, for de er meget større end vi er, men vi vandt, og det er det vigtigste. Jeg er dog ikke helt tilfreds med, at vi slipper speederen lidt til sidst. Vi afslutter ikke kampen med koncentration, og så kan de komme tilbage, siger Rafael Monclova.

Den besked var til nogle af breddespillerne. For det var dem, der fik lov til at slutte kampen af. Og en af de store styrker ved denne sæsons Hørsholm-mandskab er netop bredden, der skal bakke op om en stærk gruppe spillere i startopstillingen og de følgende to-tre pladser.

Især amerikanske Matt Bonds imponerer. Han bliver sat til at tage kampene under kurven, selv om han ikke er mere end omkring to meter høj. Så han manglede omkring 15 centimeter i kampen mod Svendborgs landsholdsspillere fra Værløse, Jakob Enevold Jensen, men så fik resten af Hørsholm-forsvaret bakket op om Bonds og gjort det svært for den høje dansker.

Samtidig er Bonds bare en maskine i angrebsspillet, hvor hans rager rebounds og point til sig med sin energiske stil. Og han er heller ikke bleg for et par højdepunkter, som da han tip-dunkede en rebound i kurven med begge hænder. Det er den slags spil, der bare gør det lidt sjovere at se på.

Svendborgs Michael Moore endte på 25 point og gjorde også sit for at holde underholdningsniveauet højt med et par spektakulære aktioner, men han kunne ikke stoppe Hørsholms varierede offensive, hvor også Ty Sabin og Connor Beranek bidrog, mens Sebastian Dalsgaard også fik sat nogle store skud.

Der var ganske enkelt for meget at forholde sig til for Svendborg, som ikke havde et modsvar.

Det stabile Hørsholm-spil gav en føring på 50-39 ved pausen, og så ventede man på Svendborgs comeback i Hørsholm Hallen, for det har man set mange gange. Denne gang udeblev det, og i stedet førte Hørsholm med 73-59 inden sidste periode.

Og da Svendborg igen ikke lykkedes med at give Hørsholm i land tidligt i perioden, var det bar et spørgsmål om at få den sidste periode til at gå.

Basketligaen

Hørsholm-Svendborg 94-82

(24-19, 26-20, 25-20, 19-23)

Hørsholm: Matt Bonds 26, Ty Sabin 17, Connor Beranek 10, Sebastian Dalsgaard 9, Emil Hjorth 7, Mikael Vincents Nielsen 7, Frederik Hougaard Nielsen 6, Andreas Meilby 5, Asbjørn Nerlov 4, Nikolaj Bøje Bank 2, Martin Poulsen 1.

Svendborg: Michael Moore 26, Terrel Harris 15.

Tilskuere: 497