Mikkel Michelsen bliver alligevel ikke den eneste danske A-kører hos Slangerup. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Slangerup overrasker med kører-valg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slangerup overrasker med kører-valg

Sport FAA - 07. december 2017 kl. 14:18 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste speedwayfans gik bare og ventede på at få at vide, hvor Michael Jepsen Jensen ville tage hen, efter det blev offentliggjort, at Slangerup Speedway Klub har valgt at holde på Mikkel Michelsen som både A-kører og holdkaptajn.

Det gør det næsten umuligt for en anden A-kører at få matcher for Slangerup. Men nu er klubben vendt på en tallerken og har offentliggjort, at Michael Jepsen Jensen er tilbage i folden som A-kører bag Mikkel Michelsen.

- Michael Jepsen Jensen har været en kæmpe gevinst for Slangerup både som kører og holdkammerat, men også i kraft af sin attitude over for fans og sponsorer, hvilket har gjort ham meget populær, siger Stefan Kristjansson, direktør for den professionelle afdeling af Slangerup Speedway Klub.

- Det her en den bedste ordning vi kunne tænke os, for Mikkel Michelsen får nu muligheden for at vise sig som holdkaptajn, mens vi stadig beholder en grandprix- vinder, holdverdensmester og U21 verdensmester i truppen.

Holdleder Henrik Vedel, der har overtaget efter Lars Munkedal, er også godt tilfreds.

- I min optik har Mikkel Michelsen - der altid har kørt for Slangerup - fortjent at få den rolle som holdkaptajn, som Jepsen Jensen på bedste vis har udført de to seneste sæsoner. Samtidig er jeg utroligt glad for at beholde Jepsen Jensen, for med de to stærke kørere i truppen, skal jeg ikke ud og hyre en dyr udenlandsk kører, hvis Mikkel eller Michael skulle blive udsat for skader, siger Henrik Vedel.

Mikkel Michelsen lægger dog i en officiel pressemeddelese fra klubben ikke skjul på, at det ikke lige var det, han havde regnet med.

- Jeg har intet imod Michael Jepsen Jensen - tværtimod - men det er en noget anden situation, end den jeg blev stillet i udsigt i august måned, hvor den daværende holdleder Lars Munkedal ville give mig rollen som eneste A kører og holdkaptajn, siger Mikkel Michelsen, mens Michael Jepsen Jensen selv giver udtryk for, at han ikke regner med at være så meget mod for Slangerup.

- Vi har en stærk og sammentømret trup, som er berettiget til mere end DM bronze, og det vil jeg gerne være en del af, selv om det måske betyder færre starter, siger han og vil i stedet bruge de ledige datoer til at få fuld fokus på at komme med i grandprix-serien i 2019.

- Nu prøver vi denne ordning, og det giver mig ro i forhold til den danske liga, og så vil sæsonen vise om det er en konstellation, som fungerer optimalt, siger Michael Jepsen Jensen.