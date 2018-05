Slagelse knuste Stenløse

Gæsterne kom ud med ild i øjnene og lagde et tungt pres på Stenløse, men der skulle en større fejl til at sætte Slagelse i gang. Stenløses 18-årige målmand Nicolai Thirsgaard nærmest skvattede i bolden, og så kunne Frederik Emil Christensen på det nærmeste tackle bolden i nettet.

Bare fem minutter senere kunne angrebsmakker Christoffer Thrane bugsere bolden over stregen efter et frisparksindlæg fra Rasmus Søe-Andersen til 2-0.

Stenløse var helt groggy, og så blev det også 3-0. En Slagelse-appel for straffespark blev forvandlet til et frispark uden for feltet. Men det gjorde ingenting. Rasmus Søe-Andersen lagde et nyt indadskruende indlæg, og så kunne Frederik Emil Christensen med brystet sende bolden over stregen.