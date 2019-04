Cheftræner Flemming Pedersen under Superligakampen mellem FC Nordsjælland - Brøndby i Right to Dream Park, mandag den 8. april 2019. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Skulle være endte 5-5

Er man mest glad for at have skabt 10 skud på mål, eller utilfreds med at have givet seks skud på mål væk i en kamp, hvor chancestatistikken endte på 23-16, men der stod 1-1 på måltavlen.

FC Nordsjællands cheftræner Flemming Pedersen var efter 1-1-kampen mod Brøndby ikke i tvivl.

- Jeg er mest tilfreds med alle de chancer, vi skaber. For det er det, vi har fokus på. Hvis vi skal vinde kampe, så handler det om at score, og vores til i klubben er bygget omkring, hvordan vi scorer mål, siger han.

- Denne her kamp måtte gerne være endte 4-4, 5-5 eller 5-3 til os. For skal vi have udviklet spillerne, så skal vi lære dem at spille i et højt tempo. For det er det, de møder i udlandet, hvor det går langt stærkere. Så vi skal presse dem til at spille hurtigere, end de kan.

Det gav så kun et enkelt point til stillingen, og ærgrelsen lå da også i, at man ikke selv fik scoret til 2-0, inden Brøndbys sidste pres gav en udligning.

- Som kampen skrider frem bliver den mere åben, fordi Brøndby satser mere og mere. Vi overvejede at lave om, men så længe vi tilspillede os chancer, så var der ingen grund til at tænke defensivt, siger Flemming Pedersen.

- Vi har selv mulighederne. Og vi har også nogle tre mod to-situationer, som vi skal udnytte bedre. Men ja, jeg ærgrer mig over, at vi ikke lukker kampen. Og det er vi skuffede over.

Skuffet var også målmand Peter Vindahl, der efter en forrygende kamp lavede en enkelt kikser til sidst, som kostede målet til 1-1 i sidste minut.

- Det var i den grad irriterende. Jeg er meget frustreret, og det er meget ærgerligt, at det er en fejl, der kommer til at koste. Der var mange gode aktioner i kampen, men det var desværre ikke nok til at få de tre point, siger Peter Vindahl Jensen.

