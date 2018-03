Skal ud over rally-kanten

Se billedserie Den nyerhvervede Peugeot 208 skal få Rasmus Sørensen fra Stenløse med helt frem i rallysporten. Foto: Carsten Nixon Nilsson Foto: Carsten Nixon Nilsson

Sport FAA - 29. marts 2018 kl. 12:20 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- De sidste tre år har jeg været med helt fremme. Nu skal skruen lige have den sidste omgang.

Ja, nu skal det være for 30-årige Rasmus Sørensen fra Stenløse. Motorsport og især rally har altid været hans - og faren Jens Åge Sørensens - helt store interesse, men der har lige manglet det sidste for at få hul igennem. Dét fandt Stefan Kristjansson ud af. I det nordsjællandske er han nok mest kendt for sit store engagement i dansk speedway - ikke mindst i Slangerup - men rally har også altid interesset ham.

Så de to har nu slået sig sammen for at få Rasmus Sørensen Mortorsport helt til tops.

- Jeg har ikke haft tid til at se rally, men da jeg valgte at stoppe som formand for dansk speedway i marts, havde jeg tid igen, og der så jeg Rasmus. Da jeg så snakkede med nogle kontakter i Dansk Automobil Sports Union, så bekræftede de, at han er et af Danmarks største talenter. Og så satte jeg mig ned med Jesper Brendstrup og lavede en plan for, hvad vi skulle, fortæller Stefan Kristjansson, da Frederiksborg Amts Avis møder ham, Jesper Brendstrup fra Brendstrup Leasing og Rasmus Sørensen på farmand Jens Åges værksted i Gørløse ved Hillerød.

- Det første var at lave en målsætning. Det endte med en femårs plan, som gerne skulle ende med, at Rasmus bliver europa- eller verdensmester. Og så fandt vi et team, der kan hjælpe Rasmus med alt det, der ikke handler om at køre bilen.

Det handler først og fremmest om penge til at få tingene til at ske. Den del kaster Stefan Kristjansson og Jesper Brendstrup sig over. Første skridt var så også at finde en ny bil til Rasmus Sørensen. Den »gamle« Citroen C2 er blevet solgt og skiftet til en Peugeot 208, og den skal sammen med et budget på omkring en halv million kroner få hjulene til at dreje.

- Målet er at blive fabrikskører og få en fabriksbil, og skal man det, så skal man ud og blive set. Og så skal man have en bil, man kan gøre sig gældende i. Det kan han i den nye bil, siger Stefan Kristjansson.

For Rasmus Sørensen kom engagementet i hans rallykarriere som kaldet. Som 30-årig er han ikke lige frem i kategorien for »unge talenter« mere, men ambitionen om at nå til tops har altid været der.

- Det tændte ilden i mit bål igen, at de kom og ville hjælpe mig, og så må vi se, hvad vi kan drive det til. Min passion er at være den bedste, og jeg vil være den bedste i verden, hvis det kan lade sig gøre. Det er en stor drøm, men hvis det kan lade sig gøre, så prøver vi, siger Rasmus Sørensen.

Han har været med til utallige rallyløb med sin far, der har været fabrikskører for en stribe bilmærker. Gocart begyndte Rasmus Sørensen på som dreng og hoppede så med i en rallybil, da han blev 14 år og sad ved siden af en af farens kolleger.

Siden begyndte han selv at tage de nødvendige licenser og har kørt rally, siden han var 20 år gammel. Han har også været en del af Dansk Autombil Sports Unions' talentprogram, men her bliver man sluppet, når man er i starten af 20'erne.

Derfra har det været rally af egen lomme, hvilket har sine naturlige begrænsninger, når man ved siden af arbejder som mekaniker og nu tekniker hos Audi i Hørsholm. Men med 50 DM-rally-starter er erfaringen der bestemt.

- Rally er en passion. For mig er baneløb med DTC og den slags noget, man kan sætte alle til at køre. Rally er noget andet. Der er en spænding, når man er ude at køre, når man starter med ét minut i mellem sig. Man aner ikke, om ham foran eller bagefter er hurtigere end en selv. Man ved heller ikke, hvad der kommer bag den næste bakketop, siger Rasmus Sørensen, der har haft det svært med at være begrænset af husholdningsbudgettet.

- Hvis jeg skal noget, så skal jeg være bedst. Det er lige meget, hvad jeg laver. Hvis vi skal ned at handle, så skal jeg komme først. Jeg hader at tabe. Sådan er det, siger han.

- Det tager en enorm byrde fra mig, at der nu kommer kommer nogen og hjælper mig. For der er mange ting omkring det at køre et rallyløb med planer, betalinger, overnatninger og alt mulig andet. Det begynder de at overtage, og så kan jeg fokusere på at køre bilen.

Bilen er på plads, og træningen på mountainbike, i træningscenteret og hjemme foran rally-simulatoren er i fuld gang. Efter en fin test i Roskilde i weekenden byder den kommende weekend på den første alvorlige test af det nye setup ved første DM-afdeling i Horsens.

- Jeg ved, at konkurrencen er hård. Men jeg satser benhårdt på, at vi vinder klassen i alle seks afdelinger. DM guld vil være den store succes, og så skal jeg forhåbentlig have noget erfaring i udlandet også, siger Rasmus Sørensen, der har vundet sølv i DM-serien flere gange.

Han stiller til start i R2-klassen, der gerne skulle være et springbræt til noget større. Drømmen er at komme helt op i World Rally Championships, der er world cuppen for fabrikshold på linie med Formel 1.

Men ét skridt af gangen. Det første på lørdag.