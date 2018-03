Se billedserie Tosin Mehinti spillede 22 minutter og scorede 24 point i den første kvartfinale mod Randers. Foto: Allen Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: »Sindssyge minutter« i Hørsholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Sindssyge minutter« i Hørsholm

Sport FAA - 19. marts 2018 kl. 21:05 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gælder om at håndtere de »sindssyge minutter«, når man spiller mod Randers. Og det gjorde Hørsholm 79ers mandag aften, da Randers blev slået 99-86 i den første kamp i kvartfinaleserien.

- Vi ved, at Randers er et hold, som kan være bagud med 20 point og så komme tilbage i kampen på to minutter. Det har vi prøvet i grundspillet, og det kan også ske i slutspillet, siger Hørsholm-træner Rafael Monclova.

- Den første slutspilskamp er altid lidt nervøs og der er pres på. Men det håndterede vi godt. Det var lidt op og ned, og der var nogle sindssyge minutter.

Randers diskede op med nogle »sindssyge minutter«, som gjorde, at de fik udlignet til 76-76 inden sidste periode, men så vendte kampen på hovedet.

To treere fra Ty Sabin sendte et Hørsholm »run« op på 16-3, og det kunne selv ikke Randers rejse sig fra. Skarptskydende Chris Nielsen forsøgte sig ellers ihærdigt med nogle af sine velkendte, vilde treere. Et par af dem gik i, men flere af dem tog ringen, og så kunne Hørsholm køre sejren hjem.

- Begyndelsen af kampen og af fjerde perode var vigtige for os i denne kamp. Alle spillerne skal også lige i gang og have fornemmelsen af slutspilskampe. Så jeg er glad nu, men vi skal også se at glemme det her igen, for der er en ny kamp torsdag, og det bliver sin helt egen kamp igen, siger Rafael Monclova.

Hørsholm fører nu kvartfinaleserien 1-0. Der spilles bedst af fem og allerede torsdag står den på kamp nummer to i Randers.

DM-kvartfinale, mænd, 1. kamp

Hørsholm-Randers 99-86

(34-24, 22-24, 20-28, 23-10)

Hørsholm: Matt Bonds 29, Tosin Mehinti 24, Connor Beranek 19, Ty Sabin 9, Mikael Vincents Nielsen 8, Frederik Hougaard Nielsen 5, Sebastian Dalsgaard 3, Emil Hjorth 3.

Randers: Deuce Bello 30, Chris Nielsen 16, Jerrell Williams 15.

Tilskuere: 825