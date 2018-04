Sarah Mahfoud (th.) er i fuld gang med forberedelserne til sin kamp på hjemmebane i FrederiksborgCentret i Hillerød. Foto: THOMAS SJØRUP/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Showtime i vente for Mahfoud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Showtime i vente for Mahfoud

Sport FAA - 10. april 2018 kl. 10:27 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedtællingen til det første professionelle boksestævne i Hillerød er i fuld gang, og hovednavnet bliver slotsbyens egen 28-årige Sarah Mahfoud, der skal i kamp for at vinde IBF's interkontinentale titel i super fjervægt.

Modstanderen bliver sydafrikanske Unathi Myekeni, der er nummer 13 på verdensranglisten, og det vil give en mulighed for at komme i top 10 i verden for Sarah Mahfoud, hvis hun altså vinder.

Unathi Myekeni er regerende WBF-verdensmester, og ud over at være en stor sportslig udfordring, så bliver det også en fysisk udfordring for Sarah Mahfoud. For hun risikerer at skulle gå 10 omgange med sydafrikaneren, og det har Mahfoud aldrig prøvet før.

- Jeg har været programsat til 6 omgange før, men min længste kamp har kun varet fire omgange. Jeg er dog sikker på, at det bliver en rigtig fed kamp, hvor jeg kommer til at klare det rigtig godt, siger Sarah Mahfoud i en pressemeddelelse.

- Jeg er den type bokser, der bliver bedre og bedre for hver omgang. Jeg skal lige i gang, så jeg tror faktisk, at det ligger supergodt til mig, at der kommer flere omgange på. Jeg har gået 10 omgange til træning flere gange, og det bliver bedre og bedre, hver gang jeg prøver det.

Mens Sarah Mahfoud har bokset fem professionelle kampe uden nederlag, har Unathi Myekeni bokset 16 med 11 sejre, fire nederlag og en enkelt uafgjort. Hun går i øvrigt under tilnavnet »showtime«.

Sarah Mahfoud er naturligt nok i fuld gang med forberedelserne, som hun delvist laver sammen med sin bror, Allan, der debuteret som professionel samme aften i Hillerød.

- Vi træner rigtig meget interval- og udholdenhedstræning, og så er det jo fedt, at jeg har fået en træningspartner med mig i form af min bror Allan, som nu også er blevet professionel. Vi støtter hinanden rigtig meget i det daglige og til træning," siger Sarah Mahfoud.

På plakaten den 27. april er også Diana Nadim. Hvis det efternavn virker bekendt, så er det, fordi hun er lillesøster til fodboldspilleren Nadia Nadim. Nu skal Diana så i gang med sin professionelle karriere.