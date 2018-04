Sensation blev til overraskelse

Nordsjælland Håndbold fik vist, at det er berettiget, at oprykkerne er med i DM-slutspillet om medaljer. For anden gang i denne sæson kunne Nordsjælland tage point med fra jysk Arena i Silkeborg efter lørdag at have spillet 30-30 mod Bjerringbro-Silkeborg.