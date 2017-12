Se billedserie Holtes sejrende trænerteam - Sven-Erik Lauridsen (tv.) og Simon Kamp Danielsen - efter sejren i pokalfinalen over Brøndby.

Sejrherre må fejre det hjemme

Sport FAA - 16. december 2017 kl. 15:42 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lagt op til den helt store sejrsaften for Holtes volleyballkvinder med både forbundets gallafest og en pokalfinalesejr over Brøndby at fejre, men Holte-træner Sven-Erik Lauridsen må se langt efter det helt store brag.

For godt nok vandt hans hold i sikker stil 3-0 i sæt over Brøndby, men det hjælper ikke på pasningssituationen derhjemme.

- Min kone er jordmoder og er på 12-timers vagt. Alle de mulige barnepiger og bedsteforældre er ude eller optagede, så jeg må sidde derhjemme og drikke whisky med mig selv. Det er dårlig timing, griner Sven-Erik Lauridsen til Frederiksborg Amts Avis.

Han har nu også prøvet sin del af sejrsfester med stribevis af titler som Holte-træner, og de senere år har det været i tæt kamp med Brøndby. Så at finalesejren over Brøndby skulle blive så sikker som 3-0, overrasker ham lidt.

- Nej, det havde jeg ikke regnet med. Jeg kunne godt mærke mod slutningen af tredje sæt, at det var ved at være tæt på. Det havde jeg ikke set komme. Jeg troede, det ville være tættere, siger Holte-træneren.

- Jeg er overrasket over, at vi er nået så langt. Vi spiller med en kantangriber på libero-pladsen, så der er skridt at tage endnu. Vi er slet ikke toppet endnu.

Holtes Juliane Daugaard blev kåret som årets pokalfighter og fik da også slået den afgørende bold i gulvet i tredje sæt.

- Jeg synes, alle ramte dage. Jeg kan ikke spille godt, uden at de andre modtager godt, og Nikoline (Mogensen, red.) hæver godt. Så det var virkelig en holdsejr, siger Juliane Daugaard, der i modsætning til sin træner regner med at fejre sejren for fuld udblæsning.

- Der er galla i aften, og så tror jeg, vi skal i byen bagefter. Det er der plads til. Der er juleferie fra på tirsdag, slutter hun med et stort smil.

