Sejr var længe undervejs

Stenløse har fået styr på spillet igen og sidste weekends sikre sejr over Snekkersten har givet spillere og trænere mod på at jagte i det mindste den andenplads i rækken, der giver kampe om ekstraordinær oprykning.

I lørdagens kamp mod Stenløse kom hjemmeholdet ud som en hvirvelvind og iscenesatte et gevaldigt bombardement mod gæsternes mål. Det førte til kampens første scoring allerede efter 3 minutters spil. Mikkel Carentius slap fri i højre side, og lagde et perfekt indlæg til Dennis Jacobsen, der havde let ved at sende bolden over stregen.

Og det burde have blevet til mange flere scoringer for angrebene bølgede i en uendelighed ned mod de hårdt pressede gæster.

Efter elleve minutters spil måtte en Virum forsvarsspiller rage kastanjerne ud af ilden på selve målstregen, og minuttet efter havde Mikkel Carentius et godt langskudsforsøg, der strøg lige uden om målstolpen.

Virum havde meget få ophold på Stenløses banehalvdel. Ofte bestod gæsternes taktik i at sende lange bolde frem mod den tidligere Fredensborg og Hørsholm spiller Lasse Madsen, der stadig har fart i fødderne.

Men Stenløse forsvaret opildnet af en højtråbende Søren Duus var godt forberedte på gæsternes modtræk.

Desværre slap Stenløse grebet om kampen, og 2. halvleg blev en smertefuld oplevelse for de to Stenløse trænere Michael Poulsen og Simon Ervolder Andersen.

Stenløse glemte at spille bolden frem ad banen med omtanke og den fornødne ro, der gør at man bedre kunne kæle for afleveringerne. Nu blev det til paniske fremstød, hvor bolden hurtigt røg ud over sidelinjen.

Virum-Sorgenfri nærmede sig en udligning. Helt i front sammen med Lasse Madsen havde de en to-meter mand Sebastian Schirmer, der hvis han nu blev spillet rigtigt kunne lave ravage i Stenløses forsvar. Men den mulighed opstod aldrig. Farligst blev det da Lasse Madsen forsøgte sig fra en spids vinkel.

Men så sendte Stenløsebænken to friske fyre ind på banen. Rasmus Zinck kom ind med muskler og aggressivitet, og Christopher Ejby kom ind med fart og overblik. Mikkel Carentius blev nok engang ophavsmand til Dennis Jacobsens anden scoring til 2-0 og i slutfasen af kampen lukkede og slukkede så Rasmus Zinck kampen med to mål.

Sjællandsserien, pulje 1

Stenløse-Virum/Sorgenfri 4-0 (1-0)

Mål: 1-0 & 2-0: Dennis Jacobsen (3 & 70), 3-0 & 4-0: Rasmus Zinck (81 & 88)

Tilskuere: 61