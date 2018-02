Sejr og op på pinebænken

Der er dømt gysertime tirsdag aften i skøjtehallerne i Rungsted og i Odense. De to klubber kæmper om at slutte på sjettepladsen så den direkte kvalifikation til kvartfinalerne er på plads.

Rungsted møder tirsdag aften på hjemmebane topholdet fra Herning. Vinder Rungsted, så er der ingen tvivl, så er kvartfinalepladsen sikret. Men kommer der et point via uafgjort og derefter nederlag i overtiden, så skal Odense også kun få et point mod Esbjerg.

Bliver Rungsted den lille i det spil skal holdet gennem den såkaldte kval in-spil, hvor holdene fra 7 til 10 kæmper om to pladser i kvartfinalerne. Her spilles der bedst af fem kampe.

I går gik det så ud over Herlev, der ikke havde meget at kæmpe for. Herlev kom dog foran både 0-1 og 1-2, men derfra var det Rungsted, der styrede kampen. Og det blev til to mål i power play og et smukt sammenspil mellem Jake Hansen og Rasmus Andersson, så Herlevs forsvar blev revet helt op.