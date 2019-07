Se alle billederne: August og Johanne var oppe mod overmagten

Se billedserie Johanne Christine Svendsen fra Hørsholm-Rungsted Tennisklub tabte finalen ved DM i tennis i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Sport - 07. juli 2019

Både August Holmgren fra Helsingør og Johanne Christine Svendsen fra Hørsholm-Rungted Tennisklub tabte deres finaler ved DM i Hillerød. Mens solen skinnede under damefinalen tidligt søndag, så var der mere eller mindre regn under det meste af herrernes DM-finale.

I damernes finale var Johanne Christine Svendsen fra Hørsholm-Rungted Tennisklub oppe mod Hannah Viller Møller fra HIK. Hannah Viller Møller blev dansk mester udendørs tilbage i 2017 og gik ind til finalen som regerende indendørs danmarksmester. Johanne Christine Svendsen stod i sin første DM-finale for seniorer.

Der var aldrig tvivl om udfaldet af kampen, der endte 6-2, 6-2 til Hannah Viller Møller. Det var selvfølgelig en skuffet Johanne Christine Svendsen, som Frederiksborg Amts Avis mødte efter kampen, men hun var samtidig glad for en uge, hvor hun både havde slået fjerdeseedede Maria Jespersen i kvartfinalen og ikke mindst førsteseedede Frederikke Svarre fra Hillerød i semifinalen.

- Jeg er vildt glad og stolt over at have været i finalen. Jeg prøvede at nyde det så godt jeg kunne. Jeg har været meget stabil mentalt, og det har gjort, at jeg har kunne komme til finalen. Så jeg er bare stolt af mit resultat, siger Johanne Christine Svendsen, der godt var klar over, at Hannah Viller Møller var en stor mundfuld.

- Hun er svær at slå. Hun er meget stabil. Hannah er bedre end mig, så der var ikke noget at gøre, siger Johanne Christine Svendsen, der lavede en del fejl.

- Jeg bliver nødt til at gå ind og tage nogle chancer og begynde at spille aggressivt, og så kan der laves fejl, siger Johanne Christine Svendsen.

Hannah Viller Møller er efter Clara Tauson den næsthøjest rangerede danske juniorpige. I øjeblikket ligger hun nummer 188 på juniorverdensranglisten. Mandag rejser hun til Rumænien i forsøget på at samle nok point sammen til at kunne være med ved Junior US Open senere på året.

Gentofte i finalen

Gentofte Tennisklub dominerede herrerækken, og det var også to fra klubben, der var i finalen. August Holmgren er fra Helsingør, mens modstanderen Christian Sigsgaard er fra Næstved.

August Holmgren var forsvarende dansk mester, og Christian Sigsgaard var førsteseedet, så det var en finale helt som ventet. August Holmgren kunne have brudt allerede i første parti, men den mulighed missede han, og så kørte toget.

Christian Sigsgaard havde styr på resten af kampen, der for en stor dels vedkommende blev spillet i regnvejr. Dommeren var flere gange nede for at tjekke underlaget, om det var for glat, men spillerne blev bedt om at spille videre.

- Det er sjovere i solskin, men det er fedt at spille en finale. Det gør banen lidt mere glat, boldene bliver lidt tungere, så det bliver sværere at slå hårdt, siger August Holmgren, der ikke havde mange muligheder mod en godt spillende Christian Sigsgaard.

- Jeg var oppe mod overmagten, men der var også mange ting, jeg kunne have gjort bedre. Det fungerede ikke rigtig godt i dag, det var som om, at han bare gjorde alt bedre i dag, siger August Holmgren, der var ærgerlig lige efter kampen.

- Der er meget ærgelse. Jeg synes godt, at jeg kunne - hvis ikke have vundet - så i hvert fald spillet lidt bedre. Men »Sigs« han spiller for godt, så er der ikke andet at gøre end bare at acceptere det, siger han, inden han blev hevet med af Anti Doping Danmark, der var tilstede ved turneringen.