Se Billeder: Pokalnederlag til overmagten

Her viste overmagten sig dog alt for stærk for det bravt kæmpende Hillerød-hold, der ligger tredjesidste i 3. division. For Lyngby - der ligger næstsidst med 12 nederlag i 16 kampe i 1. division - havde ganske enkelt meget mere at skyde med - ikke mindst i kontrafasen, hvor Hillerød blev løbet ned.