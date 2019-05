Omid Namazi er igang med sin anden uge på træningsbanen, og på søndag kan han få sin debut på trænerbænken i en kamp. Her dirigerer han spillerne ved gårsdagens træning på banerne ved Snekkersten. Foto: Mads Hussing

Så kom arbejdstilladelsen til den nye Helsingør-træner

Sport FAA - 02. maj 2019 kl. 20:15 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en overraskelse for de fleste, at Helsingør nyudnævnte cheftræner iransk-amerikanske Omid Namazi ikke var på bænken i søndags i Silkeborg. Han overværede kampen fra tilskuerpladserne, da han manglede en arbejdstilladelse. Herfra kunne han se holdet spille 1-1 mod 1. divisions tophold.

På søndag gælder det Fremad Amager på hjemmebane i Helsingør, og her tyder alt på, at Omid Namazi kan stå på sidelinjen og dirigere holdet.

- Som jeg er orienteret, så skulle den være i hus nu. Nu skal vi lige hjem og tjekke papirerne. Vi står midt på en fodboldbane. Men det skulle gerne være på plads nu, så vi glæder os til at have ham med på bænken på søndag, siger FC Helsingørs direktør Janus Kyhl, der både har skulle forholde sig en ny træner, et møde med bestyrelsesformand Jordan Gardner i USA og altså også en masse papirarbejde.

- Det gør det aldrig nemmere. Det er en hektisk periode, og det må vi tage med. Det er ikke en optimal situation, at vi skal kæmpe med det samtidig, siger direktøren.

Janus Kyhl har set den nye træner et par gange.

- Jeg synes, han gør det godt. Han har mange positive ting at bidrage med. Jeg synes jo også, at vores daværende cheftræner (Peter Feher, red.) var virkelig dygtig.

- Det er begrænset, hvor meget nyt man kan komme med. De vil gerne spille meget på samme måde. Så kan man altid diskutere, at den ene spiller den ene formation, og den anden en anden formation. Men den grundlæggende spillestil minder meget om hinanden.

- Det er meget naturligt, at man prøver at gøre et eller andet. Man skal jo også sætte sit præg på tingene, siger Janus Kyhl, der glæder sig over, at der ikke er den store forskel på de to trænere.

- Det værste ville være, hvis man skiftede hele spillestilen. Det ville ikke være sundt for nogen med så kort tid tilbage, siger han, der uddyber sammenligningen mellem den tidligere og den nye cheftræner:

- Peter har jo en grundighed og faglighed i sit arbejde, der var helt unik, og der har Omid så en anden tilgang til tingene. Fagligt gør han også meget op i det, men der er forskellige tilgangsvinkler til tingene. Det er sådan noget vi tilpasser lige nu, og det kan en gang imellem være sundt at få rusket op i nogle ting.

På spørgsmålet om Omid Namazi kan nå at vende det hele i Helsingør, hvor holdet ligger sidst i 1. division, og dermed er favorit til at rykke ud af rækken efter sidste års nedrykning fra Superligaen.

- Det her drejer sig om spillerne. Det er dem, der skal vende det. Det kan han ikke gøre. Drengene skal ud og vende det her.

- Når jeg sidder og kigger Silkeborg-kampen igennem, så synes jeg, det er meget symptomatisk for vores sæson, at Nicolas Mortensen header forbi to meter fra mål, og så rammer han den bare så uheldigt, som man kan, og den brager ind i vores eget mål, siger Janus Kyhl, der ikke er i tvivl om, at spillerne er gode nok til 1. division, men det er det mentale, der har været gal.

- Grundlæggende synes jeg, at vi har haft for meget at kæmpe med på øverste etage. Havde jeg taget hovederne ud af alle og spillet den 1. division, så havde vi fået et andet resultat, siger han.