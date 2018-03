Morten Green og Rungsted får forlænget sæsonen efter sejren over Rødovre. Green selv får dermed også forlænget karrieren, da han stopper efter denne sæson. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Rungsted i første DM-semifinale siden 2006 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rungsted i første DM-semifinale siden 2006

Sport FAA - 23. marts 2018 kl. 22:34 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er sådan en aften, som Rungsted-folkene kommer til at huske altid. Trænere, spillere, fans og alle andre omkring klubben vil for altid have datoen 23. marts i bevidstheden. Det var den dag, hvor de slog arvefjenderne fra Rødovre i syvende kamp - og så endda på udebane. Kampen endte 4-1 til Rungsted - det sidste mål sat ind med under et minut igen i et tomt mål af Robin Bergman.

Der var dramatik fra begyndelsen af kampen. Rødovre scorede i det andet minut, og kort tid efter var der stort slagsmål på isen. Det blev udløst af en alt for hårdhændet tackling i ryggen af Rungsteds Mike Vernace på Mads Eller, og dermed blev Vernace sendt i bad. Rødovre var derudover seks mand på isen under slagsmålet, men det valgte dommerne ikke at taksere til en udvisning.

Mads Eller var uheldig med tacklingerne fra Rungsteds backs. Med otte minutter igen af 1. periode var det Brendon Nashs tur til at nedlægge ham med en skulder i hovedhøjde, og igen takserede dommerne det til en fem minutters straf og en game misconduct, så med omkring 50 minutter igen havde Rungsted mistet to backs.

Rødovre spillede de næste fem minutter i overtal, men det fik de ikke noget ud af. De fik aldrig sat et ordentligt powerplay op. Morten Jensen fik herefter to minutter for en tripping, og det afsluttede en første periode, hvor Rungsted fik hevet hele 54 strafminutter til sig.

Den største mulighed i det sidste powerplay tilfaldt dog Rungsteds Robin Bergman, der slap helt alene igennem til Rødovres keeper, men pucken blev sendt forbi mål. Det var en periode, hvor Rungsted skulle være glad for, at Rødovre ikke kunne få spillet til at fungere i powerplay.

- Vi skal spille klogere, sagde Thomas Friberg meget rammende i pausen mellem 1. og 2. periode.

Der gik dog ikke mere end tre minutter, før Jake Hansen tacklede i hovedhøjde, og så fik han to minutter udenfor. Rungsted red igen stormen af, men det klogere spil blev ikke fundet frem i begyndelsen af 2. periode. Det kom dog, for igen i dag afgjorde Rungsted kampen i 2. periode. Først spadserede Nikolaj Krag Christensen igennem Rødovre-forvaret. Han havde pucken i 10 sekunder, inden han satte pucken sikkert ind. Kort tid efter skød den nyankomne finske back Aleksi Laakso helt ude fra den blå linje, og pucken fløj i netmaskerne.

Rødovre tog timeout, og den valgte Rødovres keeper Stefan Ridderwall på at brokke sig højlydt til sine holdkammerater og til at smadre en stav. Rødovre var forventeligt nok aggressive efter scoringerne, og i perioden efter var de oppe omkring Rungsteds mål, men det blev aldrig rigtig farligt.

Med lige over to minutter tog Rødovre sin keeper ud for at komme i overtal. Rødovre havde ikke fået noget ud af at spille i overtal i store perioder af kampen, og det fik de heller ikke her. Det endte med at Rungsteds Robin Bergman sendte pucken i et tomt bur, og dermed afgjorde han definitivt kampen til Rungsteds fordel.

Nu venter der en DM-semifinale mod Herning. Den serie begynder på tirsdag.