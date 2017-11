Rungsted skal op mod tre europæiske modstandere på hjemmebane i Continental Cup.

Send til din ven. X Artiklen: Rungsted i europæisk farvand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rungsted i europæisk farvand

Sport FAA - 16. november 2017 kl. 10:05 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De engelske mestre fra Sheffield Eagles, de hviderussiske mestre fra Yunost Minsk og de lettiske mestre fra HK Kurbad. Ikke lige frem klubber, man nikker genkendende til, hvis man ikke lige følger så meget med i ishockey uden for landets grænser.

Men fra i morgen får man alletiders mulighed for at lære netop de tre hold at kende, når Rungsted lægger is til en semifinalerunde i den europæiske Continental Cup. Her har Danmark de seneste to år været repræsenteret af Herning og Odense, og fynboerne spillede sig hele vejen til finalen, men endte på en tredjeplads.

Continental Cup rangerer lige under Champions Hockey League, der lige som i fodbold er den bedste europæiske turnering, mens Continental Cup groft sagt svarer til Europa League.

Men hvad der helt præcis venter i weekenden, er man også spændt på i Rungsted.

- Jeg har selv været i tvivl om, hvad niveauet er, men Minsk-holdet spillede Champions Hockey League sidste sæson, hvor man blandt andet slog svenske Färjestad fra Elitserien, så det er højt niveau, de kommer med, siger Rungsted-direktør, Thomas Friberg og fortsætter:

- Sheffield kommer med et hold med 13 import-spillere (amerikanere og canadiere, red.), hvor vi i Danmark kun må have syv, så de er nok også gode. Jeg vil sige, at Kurbad er de svageste, Minsk de stærkeste og så skal vi slås med Sheffield om at være nummer to.

De går to hold videre fra gruppen til finalespillet, som afvikles i januar.

- Vi vil gerne blive nummer to og komme videre. Det bliver en god oplevelse for os. Vi kommer til at møde nogle hold, vi ikke møder så ofte, og de spiller på en anden måde. Så det bliver interessant at se, siger Thomas Friberg.

Rungsted har de seneste kampe fået nogle skadede spillere tilbage, og dem bliver der da også brug for i den kommende tid. For Continental Cup er tre kampe på tre dage, og allerede tirsdag venter en tur til Herning i den hjemlige liga. Rungsted er også sikret en plads i Final 4, der erstatter den sædvanlige pokalturneringen, da man er sikker på ende i top fire efter de første 20 runder af ligaen.

- Den bliver også spille i januar, så det er et hårdt program, vi kan have foran os. Men det er med til at udvikle os, siger Thomas Friberg.

Det gælder også uden for isen. For hele Rungsted-apparatet med administrationen og frivillige er i fulde omdrejninger for at få alle weekendens detaljer på plads. - Det er en massiv logistisk opgave. Jeg har lige lagt sidste hånd på de 36 buskørsler, der skal arrangeres. Der er som sådan ingen økonomisk gevinst i det for os, men vi gør det for at lære, som vi også gjorde, da vi afviklede pokalfinalen i sidste sæson, siger Rungsted-direktøren.

- Vi vil gerne være med til at skaffe nogle store begivenheder til byen. Det er ikke noget, man ser så tit.

Udover at se ishockey i skøjtehallen bliver der i weekenden også arrangeret fanzone i Hørsholm Hallen alle dage fra 14 til 01 om natten. Her kan man nok få lov at møde nogle af de over 200 fans, der allerede har meldt deres ankomst fra Sheffield.

Rungsted spiller fredag mod Kurbad, lørdag mod Sheffield og søndag mod Minsk.