Ros til modstander i »El Plastico«

- Vi møder en god modstander, der har vundet fire ud af de sidste fem kampe. De er vant til at træne på et hurtigt underlag, så de bliver ikke overrasket over det. Så hvis der er en fordel i at spille på kunstgræs, så har vi ikke den mod dem. Det er identiske baner, og de er vant til at spille så hurtigt - og har typer, der kan det. Så de betingelser er helt lige, siger Kasper Hjulmand, der har stor ros til overs for Silkeborg, der ligger nummer ni i Superligaen.