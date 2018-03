Rødovre fik udlignet i DM-kvartfinalen

Der skulle et kanonskud fra den tidligere finske landsholdsspiller Aleksi Laakso til. Finnen, der blev hentet i Graz i Østrig for et par uger siden, fik den udmærkede ide i et power play at fyre løs fra blå linje. Som et projektil strøg pucken i kassen hos Stefan Ridderwall, der mellem venner og fjender havde svært ved at følge pucken.